Luego de que suspendan las repatriaciones, ¿qué pasará con los sanjuaninos que están en el exterior?

Luego de que el Gobierno nacional decidiera suspender hasta nuevo aviso la repatriación de los argentinos que quedaron varados en el exterior, en medio de los cierres de fronteras y cuarentenas obligatorias dispuestas en el mundo por la pandemia de coronavirus, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, se refirió a la situación de los sanjuaninos que aun se encuentran varados en el exterior.

En diálogo con AM1020, la Ministra explicó que aún no tienen ninguna información oficial al respecto y que siguen trabajando para traer a los sanjuaninos que se encuentran fuera del país.

Además, Aubone confirmó que hasta donde ellos tienen conocimiento quedan sanjuaninos en Brasil, Perú, en el Caribe, Estados Unidos, y en Chile.

Además pidió que “todas las personas que tengan familias en el extranjero por favor se comuniquen con el Ministerio de Gobierno (4307231) porque cada vez se acortan más las posibilidades. Hay países que ya están decretando toque de queda, estado de sitio y cierran sus aeropuertos. No podemos adivinar, si no sabemos en dónde no los podemos traer”.

Esta semana, la empresa Aerolíneas Argentinas informó que desde el 13 de marzo, fecha en que fuera anunciado por decreto presidencial el cierre de las operaciones regulares, fueron trasladados al país por la compañía de bandera más de 10.000 argentinos varados que fueron transportados desde zonas de riesgo.

Hasta la fecha, Aerolíneas tiene programadas 38 operaciones especiales con vuelos desde Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, San Salvador de Bahía, Bogotá, Lima, Cancún, Madrid y Miami; de momento, fueron realizadas 27 del total.