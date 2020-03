Cómo contener a las víctimas de violencia de género y qué se hace en San Juan

El aislamiento las deja tiempo completo con sus agresores. Las víctimas de violencia de género tienen por delante la peor cuarentena: el encierro con el violento. Es por esta razón que desde la Dirección de la Mujer están trabajando coordinadamente con las áreas municipales, en donde hay guardias pasivas. Además, desde el área de gobierno piden que no se deje de denunciar a los agresores y apelan a la solidaridad para que los familiares y los grupos de contención de la víctima la acompañen virtualmente y no las dejen solas. Y denuncien.

Victoria Benítez, de la dirección de la Mujer, informó que no aumentó la cantidad de denuncias durante esta cuarentena pero que esto no significa que el aislamiento no sea una situación de riesgo mayor para las víctimas, quienes además de pasar más horas con el agresor se ven imposibilitadas de poder escapar. Y este no es lo único a lo que se ven expuestas: muchas son trabajadoras informales y con la cuarentena no pueden salir a trabajar, dejándolas en una situación de dependencia absoluta.

Este mix de factores es muy peligroso, es por esta razón que en estos momentos los familiares y amigos de las víctimas las acompañen, que no les suelten la mano. Seguramente los círculos de contención de las víctimas serán los primeros que podrán denunciar porque incluso a las mujeres les resultará difícil porque están en convivencia plena con sus agresores.

"El aislamiento es un factor de riesgo, amigos y familiares pidan ayuda en nombre de ellas. En la Dirección de la Mujer hay guardias mínimas pero pueden pedir ayuda. Consultas hay, muchísimas vía telefónica", explicó Benítez. Estas consultas apuntan a saber cuáles son las mejores formas de apoyar a las víctimas en momentos de suma angustia para las mujeres violentadas por sus parejas. Muchas veces esa violencia se transforma en golpes hasta para los hijos.

Las últimas actuaciones de Flagrancia ante hechos de violencia de género se reportaron el 14 y el 15 de marzo. Posteriormente hubo una detención por violación a la cuarentena y el protagonista era una persona que había sido denunciada y tenía antecedentes como violento. Cabe destacar que el fuero sigue trabajando con estos casos.

A un mes del femicidio en Calingasta

El 23 de febrero último, Pamela Rodríguez fue víctima de un baño de sangre en su casa de Calingasta en manos de su ex novio Ángelo Castillo que la sorprendió en la madrugada, mientras dormía. La acuchilló y tras el brutal ataque la joven madre murió desangrada. El acusado intentó escapar pero fue atrapado y ahora permanece preso, a disposición de la justicia que investiga el terrible hecho.

Dónde llamar

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó a nivel nacional una serie de spots que apuesta al acompañamiento. Para cualquier consulta, los denunciantes pueden consultar en el 144 pero a este número no se reportan casos de riesgo ya que se pide auxilio directamente al 911. Además desde San Juan se puede consultar al 4222713, allí se ofrece asesoramiento y contención en situaciones de violencia de género. El organismo cuenta con guardias para esta atención de lunes a viernes o llamar a la línea gratuita de la Dirección de la Mujer Provincial 0800 6666 351. Esta línea también funciona de lunes a viernes de 7 a 14 hs.