Furia en la terminal sanjuanina por un colectivo demorado

El único colectivo que va desde San Juan Capital hasta Barreal llevaba más de dos horas sin aparecer por la terminal. El ómnibus en cuestión pertenece a la empresa El Triunfo y alrededor de 40 pasajeros que esperaban para viajar manifestaron su malestar ante esta situación.

“Estamos en la terminal tirados y nadie da la cara. Vos preguntás en la administración y no saben nada. Primero dijeron que a las 20 iba a estar acá, ahora dicen que a las 21.30 viene”, relató uno de los pasajeros varados. El colectivo debía partir a las 18 y entre los pasajeros había ancianos, niños y trabajadores.

Según contaron, una chica tuvo una crisis de llanto porque tenía que asistir a un velorio, pidió que le devuelvan la plata y se fue. El valor del pasaje es de $600 sólo de ida. Hay gente que trabaja en El Pachón y que depende de este viaje para poder subir a la mina.

“El problema es que el colectivo que nos tenía que llevar a nosotros se fue a Jáchal. La empresa El Triunfo no va hasta allá, pero reemplazaron un móvil de Clasur por el que nos tenía que llevar a nosotros”, indicó una de las pasajeras, indignada. "Ahora dicen que a las 21.30 va a venir. Ya no sabemos si creerles o no. Estamos furiosos", finalizó.