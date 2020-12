Vacuna rusa: llegarán a San Juan 4.700 dosis, quiénes serán los primeros en vacunarse

Son 4.700 las dosis de la vacuna rusa que llegarán a San Juan en los próximos días, que forman parte del primer cargamento que llega en el avión de Aerolíneas para toda Argentina. Así lo confirmó la secretaria de Planificación de Salud Pública provincial, Alina Almazán este miércoles en declaraciones a radio Estación Claridad. "Esta primera instancia de vacunas incluye a San Juan con esta cantidad de dosis", dijo.

La funcionaria detalló quiénes serán los primeros en vacunar: "para nosotros en esta primera etapa va a ser prioritario el personal de salud, sabemos que no alcanza para todos, por lo cual también hay prioridades dentro del personal de salud, primero los más expuestos, que son el personal de terapia intensiva, el personal que hace testeos, y el personal que saldrá a vacunar. Ellos serán los primeros en recibirlas a fines de diciembre o principios de enero, y de ahí se ira colocando en la población objetivo".

Según se explayó Almazán, entre enero y febrero van a llegar progresivamente los tratamientos necesarios para ir cubriendo al resto de personal de salud, luego al personal estratégico como el de seguridad, y se espera la autorización de ANMAT para los mayores de 60 años y a partir de ahí se aplicará a este grupo.

La funcionaria dijo que esta primera cantidad de dosis "tiene que ver con la población que tenemos y me parece que es lo más lógico para poder hacer la distribución". Además, aseguró que "las 4700 alcanzan para estos subgrupos e incluyen al personal del ámbito público y privado" y que "apenas estén las primeras dosis estamos preparados para la campaña de vacunación".

Almazán afirmó que apenas lleguen las vacunas se va a iniciar la campaña "en vacunatorios que están fuera de los centros de salud, lugares con ciertos requisitos. Se han evaluado lugares como estadio Aldo Cantoni y el Polideportivo de la Escuela San Martín, además, evaluamos lugares en el segundo cinturón y en departamentos alejados".

Sobre dónde se prevén almacenar estas primeras dosis, que requieren de 20 grados bajo cero, la funcionaria no fue muy precisa: "Las vacunas van a llegar al centro de vacunación y llegarán a la provincia como el resto de las vacunas. Se ha previsto logística para el traslado a departamentos alejados, la estrategia para esta campaña es muy diferente que para el resto de las vacunas por la seguridad que requieren", respondió.

Respecto de la Sputnik V, aclaró que la vacunación no es obligatoria para nadie y que se ha pedido a Nación las dosis necesarias para todos. "El Gobierno de San Juan tiene un plan que se pone en marcha de manera inmediata. No tenemos registro de personal que no quiera vacunarse y se va a respetar esa voluntad si aparece", aseguró.

Respecto de las próximas entregas, Almazán dijo que "no tenemos una cifra exacta pero sabíamos que iba a depender de la representación de la población sanjuanina respecto de la población nacional".

El vuelo de la esperanza

A las 19:30 de este martes 22 de diciembre despegó el vuelo que con 10 pilotos en total (tres tripulaciones completas y uno extra) volarán 16 horas y media hasta Moscú para traer las 300.000 dosis de la Sputnik V desde la Federación Rusa para que se pueda empezar a vacunar a la población argentina de riesgo cuanto antes.

La aeronave, un Airbus 330, permanecerá durante cuatro horas y media en el aeropuerto internacional de Moscú-Sheremétievo para cargar en bodega los 300.000 dosis, que está en condiciones de mantener la cadena de frío durante bastante más tiempo del que el que dura el vuelo ida y vuelta. Es decir, hasta que la carga pueda ser descargada en su totalidad.

Según prevén en el gobierno nacional, regresará el país en la mañana del 24 de diciembre. A partir de ese momento se necesitarían entre tres y cuatro días para avanzar en el reparto de las dosis y coordinar la etapa final del plan de logística.