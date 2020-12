Nooo, tremendo viral: sanjuanina mintió con su embarazo y ridiculizó al falso abuelo

Las redes sociales dan para todo. En este caso, una joven sanjuanina bromeó con su padre y lo dejó en ridículo antes los más de 10.000 seguidores que tiene en Instagram. "Es una joda, saludaaa", le escribió.

La usuaria Fara Molina publicó una serie de historias en la plataforma para que sus seguidores no se perdieran el minuto a minuto de una conversación en Whatsapp con su "progenitor", como ella lo tiene agendado. "Le quiero hacer una joda a mi papá como que me hice un test de embarazo y me dio positivo sólo para ver qué hace y subir capturas de su respuestas", propuso Molina.

La manera de iniciar la charla infartaría a más de uno. "Papá. Estás trabajando?. Decime si estás trabajando o no porque te tengo que contar una cosa". El hombre responde, azorado, "es grave?". La chica le dice que sí, "para mí sí es grave. Yo te lo quería contar mejor en persona pero estoy muy nerviosa y te lo quiero decir ya".

Después los mensajes van y vienen con subas y bajas de ánimo. Pero la reacción del padre no es de enojo ni mucho menos. Ella le envía la foto de un test de embarazo, obviamente falso, y el hombre dice "me llenas el alma hija. Estoy trabajando, imaginate. Lloro, amor".

"Noo papá, mirá es una joda para Instagram, saludá. No estoy embarazada hombre, Me conoces", cierra Molina.

Mirá las fotos