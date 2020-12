Mensaje navideño de Lozano: aborto, pandemia y economía los temas más importantes

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, brindó la tradicional predicación en la Santa Misa de Navidad de este 2020. Los temas más importantes fueron, naturalmente, la pandemia de coronavirus, la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la crisis económica. Sucedió ante las máximas autoridades de los tres poderes del Estado: Sergio Uñac, Roberto Gattoni y Adriana García Nieto, en la Catedral provincial.

"Este año “las Fiestas” son distintas. En varios hogares encontraremos sillas vacías por la distancia, la enfermedad, la muerte. En las mesas de los pobres habrá menos comida. Será mayor la cantidad de personas haciendo guardias y trabajando en centros de salud", abrió Lozano. Y recordó la reunión con los obispos del país el pasado 21 de diciembre. "Esta Navidad nos encuentra en un momento histórico donde necesitamos una ardua reconstrucción: de las fuentes de trabajo, de la educación, de las instituciones, de los lazos fraternos".

La máxima autoridad de la Iglesia en San Juan criticó, como en repetidas ocasiones, al Gobierno nacional por impulsar la IVE: "En estas últimas semanas el panorama se ha ennegrecido: la opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos". Y arremetió: "Otra cosa sería defender los derechos humanos de los débiles de tal manera que no se los neguemos aunque no hayan nacido"

Visiblemente molesto, Lozano dijo que "esta preocupación en torno a la ley de aborto nos está alterando y quitando la paz en medio de una celebración tan cercana al pueblo. Nos obliga a debates y energías que quisiéramos dedicar a la búsqueda de logros comunes y espíritu de unidad".

Luego retomó el tópico del coronavirus. "Desde las comunidades de fe hemos realizado y motivado la oración fervorosa ante la crisis sanitaria", informó, y reflexionó sobre la importancia de mirar espiritualmente al Niño Jesús. "Un Niño que nos trae la Paz que no adormece, sino que desinstala y nos pone en camino. Una Paz que no anestesia, sino que nos hace sensibles al dolor de los pobres, los enfermos y excluidos. Una Paz que no es fruto del aislamiento individualista del yo, sino recompensa de la entrega de la vida", sentenció.