Las fechas para ver transformada una de las calles más usadas por los sanjuaninos

La calle Urquiza será transformada íntegramente entre Avenidas Libertador y Córdoba, una de las vías Norte-Sur más usadas por los sanjuaninos. La obra se divide en dos tramos, con financiamiento del FODERE (fondos provinciales) el primero y del Programa Argentina Hace 2 (fondos nacionales) el segundo.

Desde la Municipalidad de la Capital precisaron las fechas de inicio y terminación de obras para el primer tramo que va desde Libertador a Ignacio de la Roza. "Nuestro interés es empezar lo antes posible, todos estos trámites y firma del contrato nos llevará todo el mes de enero, y quizá los primeros días de febrero se pueda empezar con la obra, lo cual nos llevaría prácticamente hasta julio o agosto para poder tener la obra terminada", precisó este miércoles en radio AM1020 el secretario de Planificación capitalino, Edgardo Guerci.

Este primer tramo ya está en marcha porque esta semana se abrieron los sobres y se conoció que dos empresas están interesadas en hacer la remodelación: Dumandzic y Federico Hermanos. Ahora resta que el comité evaluador adjudique los trabajos, cotizados en $20 millones mientras que el proyecto total, contando el segundo tramo que va desde Ignacio de la Roza a Córdoba, alcanza los $50 millones de pesos.

Obra compleja

Desde Libertador hasta Avenida Central son aproximadamente unos 400 metros y se prevé intervenir porque se trata de una calle con losas de hormigón que ya tienen mucho tiempo, mucho uso e incluso muchas deformaciones, fisuras y agrietamiento. En este marco, se proyecta hacer demolición y extracción de todo el hormigón antiguo, la reconstrucción de las cunetas revestidas en hormigón, cordón cuneta y concreto asfáltico en caliente para darle la terminación adecuada para el tránsito vehicular.

Por otro lado, en todo el sector de la calzada había un canal que fue rellenado y cubierto y se ve una diferencia de niveles entre una vereda y otra. En el municipio consideran que para que quede una obra bien terminada corresponde la demolición, la excavación, la rotura de demolición de viejas losas y la recompactación con material de estructura granular de soporte. A partir de la terminación de los cordones, cunetas, puentes y cruces peatonales, renovación de alcantarillas y pasantes de riego, se va a colocar la carpeta asfáltica en caliente que es el final de la obra.

El intendente Emilio Baistrocchi anunció que esta mejora forma parte de un plan de comenzar a mejorar calles de gran tránsito de la Capital, como ya se están haciendo con Avenida Rawson y se pretende hacer con calle 9 de Julio, entre Hermógenes Ruiz y Paula Albarracín de Sarmiento. Luego con calle Paula y en un mediano plazo con calle Salta. "Estamos apuntando a calles que hace mucho que no tienen mejoramiento y que son costosas, por eso vamos por etapas”, indicó oportunamente.

¿Y los árboles?

La intervención de calle Urquiza prevé ampliar los 7 metros de calzada actuales a 14. En los ensanches de calles suele generarse debate por la erradicación del arbolado. Guerci aseguró que en este caso "todo lo que es ubicación del árbol en la vereda Este está perfectamente ubicado, habrá un reacomodamiento de follaje, de todo lo que tenga que ver con raíces muy profundas. Pero de los árboles existentes no está previsto tocar ninguno". No obstante, el funcionario capitalino dijo que "puede suceder que en la medida que se haga un trazado definitivo y haya un árbol fuera de línea o tenga raíces, evaluaremos cortes de ramas o erradicación, pero el proyecto no tiene previsto cambio de ubicación del arbolado público porque ya está bien localizado".