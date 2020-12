¿Habrá asueto para la Administración Pública el 24 y el 31? Mirá qué dijo Uñac

A poco de la celebración de Navidad y Año Nuevo, el gobernador de la provincia Sergio Uñac adelantó este lunes por la mañana que estudian darle asueto a los empleados del estado el 24 y el 31 de diciembre próximos.

"Estamos pensándolo, no está definido. Pero el 24 y 31 son motivo de estudio para que los estatales no asistan a sus lugares de trabajo. La idea es que utilicen el pago del plus, medio aguinaldo y sueldo a fortalecer el sistema financiero de la provincia", manifestó en rueda de prensa.

Respecto a las flexibilizaciones que podrían darse en el territorio en torno a las Fiestas, el mandatario advirtió que en el corto plazo se sabrá cuál será el número de personas permitidas en las reuniones familiares.