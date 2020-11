Micros de larga distancia en San Juan: qué pasó con los otros destinos

Los destinos autorizados por Nación para el retorno de los colectivos de larga distancia desde y hacia San Juan son cinco, pero hasta ahora sólo se ha estrenado uno, que es Mendoza, que arrancó esta semana con un servicio diario de conexión con la vecina provincia, que sale a las 7 y regresa a las 15.

Consultada la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, dijo que el servicio de Mendoza empezó a funcionar esta semana y los que no empezaron no es que están pendientes de autorización, sino que todavía las empresas no nos dicen qué día y en qué horario trabajarán, que son Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis. Seguramente será la semana que viene o fines de esta", informó.

La ministra detalló que "en algunos casos habían puesto fecha pero finalmente no han definido si sale. Entre viernes, sábado y domingo o la semana que viene arrancan. No han informado día y horario de salida de estos destinos".

Es decir, que el reinicio de estos viajes es inminente, pero a diferencia de Mendoza que hay un servicio diario, se estableció que la frecuencia será al inicio de un servicio por cada uno de estos destinos a la semana. Incluso las empresas ya estarían vendiendo pasajes para estos días, ya que los viajes están autorizados y las firmas son las que deben organizarse para iniciarlos.

Hasta ahora, según se informó desde el Ministerio, los controles que se han hecho en la Terminal de Ómnibus han dado buenos resultados, sin problemas entre los viajeros, que son restringidos solo para personal de servicios esenciales y personas con situaciones de salud . Como requisito para viajar se exige el permiso de circulación nacional que se tramita via online, y para entrar a la provincia se exige un test PCR o test de antígenos negativo con 72 horas de vigencia. En los colectivos también rigen estrictos protocolos relacionados con la ocupación de las butacas y elementos sanitizantes, además de manejarse el sistema punto a punto, es decir, sin paradas intermedias.