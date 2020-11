El blooper de un notero sanjuanino: preguntó por Maradona y mirá qué le respondieron

Increíble situación vivió un notero sanjuanino, precisamente Luciano García, del Canal 8 San Juan. Tras saberse la muerte de Diego Armando Maradona este miércoles pasado el mediodía, el notero salió a preguntar a diferentes sanjuaninos lo que sentían por Diego o cómo los afectó la noticia de su fallecimiento.

Pero al inicio de su nota, en un bar sanjuanino, no recibió las respuestas que seguramente esperaba. Al primero que le preguntó por Maradona, este le respondió: “No me gusta el fútbol” y siguió diciendo: “Sinceramente no es mi ídolo”.

Ante la negativa, el notero no bajó los brazos y le preguntó a otro hombre sobre Diego y este respondió: “No. No se me viene nada. No soy fanático”.

Los conductores le decían de fondo: “qué puntería Lucho”, pero el movilero dijo “la voy a seguir remando”, le preguntó a otro y este le dijo: “No sabría decirte, no estoy muy interesado en el tema de futbol. No soy muy fanático”.

Mirá el video que se viralizó en las redes:

Somos lo mejor del país! pic.twitter.com/sbpdxKxAcn — Sanguchetti (@Sanguchettti) November 25, 2020

El notero después hizo un descargo en las redes sociales: