Sanjuanina es portera escolar y cartonea para ayudar a su nieto con parálisis cerebral

Con 57 años, una sanjuanina atestigua la desesperación económica en carne propia. Silvia Vallejos es portera en la escuela ENI 67 de Chimbas y todos los días tiene que salir a buscar cartón para poder sobrevivir y ayudar a la familia. En especial a su nieto de 9 años, que tiene parálisis cerebral y no cuenta con las comodidades necesarias para su cuadro de salud.

Silvia contó a Tiempo de San Juan que hace dos años consiguió un puesto como maestranza escolar y que eso fue una luz en su vida, que colaboró a mejorar el panorama de pobreza en la que estaba inmersa. Sin embargo, la crisis económica del país la obligó a tomar viejos caminos para conseguir algo de dinero. Principalmente porque el sueldo no le alcanza “para nada” y “tenemos que elegir si pagar la luz o comer”. Según ella, la boleta del servicio viene cada vez más costosa, llegando casi a 5.000 pesos por mes.

La compleja situación la llevó a cartonear. La sanjuanina tiene un nieto que es la luz de sus ojos: Joel Arias Navarro. El niño de 9 padece parálisis cerebral y tiene múltiples necesidades. Entre ellas, una silla de ruedas acorde a su complexión, ya que la que poseen es incómoda.

La faena de Silvia no es sencilla. Hace meses perdió la moto de carga y ahora recorre las calles caminando. Sale a las 6 de la mañana y regresa a casa a las 16, con apenas 500 pesos. Eso representa buena parte del ingreso en el hogar, junto con algunas pensiones. La madre de Joel no puede salir a buscar trabajo, además de cuidar casi exclusivamente al niño con discapacidad, tiene dos hijos más.

Pese a todo, Silvia Vallejos aseguró: “No me gusta que me den nada de arriba”. La mujer logró armar un horno para hacer comida para llevar, pero no puede ponerlo en funcionar aún. “Yo quiero trabajar, hasta si me dicen de alzar basura, estoy”, dijo.

En caso de poder prestar ayuda, comunicarse al 2646231787.