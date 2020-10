Insólito: hizo un asado y la administración del edificio lo multó por el humo

Un vecino del Barrio San Martín, de Concepción, denunció públicamente que por hacer un asado en los espacios comunes de una de las torres donde vive recibió una multa como castigo y aseguró que el argumento fue que el humo resulta perjudicial para la salubridad de quienes viven en el consorcio.

Emanuel Yubel fue quien se comunicó con este medio y detalló lo sucedido, mostrándose indignado por la decisión que lo sorprendió pues explicó que en ninguna parte del contrato de convivencia está especificada esa resolución. "Cómo puede estar prohibido eso, es absurdo. Además, usé el lugar y después limpié, quedó todo en orden", agregó.

En ese espacio colocó el chulengo de la discordia

El lector indicó que la tesorera que se encarga del cobro de las expensas -también vecina- le notificó sobre la multa, pero no le especificó de cuánto sería. "En el papel que me dejó solo decía que en noviembre, la multa se vería reflejada nada más. Yo la verdad, no creo que eso sea legal", expresó y cerró: "Es una cosa de locos. Ella define castigar y lo hace. En las reglas, esa prohibición no aparece, son reglas de ella, vaya uno a saber".