Mirá cómo le cambió la vida a la sanjuanina que impresionó a Tinelli con su voz

El poder de las redes sociales es increíble. Más aún si es la cuenta de uno de los conductores más populares de la televisión argentina. Hablamos de Marcelo Tinelli, quien el pasado domingo utilizó su redes personales para alagar a la sanjuanina Pamela Guevara que canta como los dioses. “Hermosa voz para arrancar el domingo” señalo como descripción el conductor junto al video de la joven oriunda de La Bebida, que interpretó “Zamba para olvidar”.

A los pocos minutos las redes sociales explotaron y la vida de Pamela, una mamá de 3 niños que se dedica a la venta de ropa cambió para siempre. “En el transcurso del día fueron muchísimos mimos de mis amigos, pero el hecho de que se hiciera público trajo otras propuestas interesantes que todavía no caigo” sostuvo Pamela en total asombro a Tiempo de San Juan.

“Primero se me acercó un productor de Uruguay que quiere sacar un disco, el me contacto por su hermana que vive en Buenos Aires y escuchó mi canción y bueno se sintieron interesados, hablamos mucho por Messenger. Después muchos chicos que viven en España, México, que están fuera del país y escribieron para dar un alago y comenzaron a seguirme en las redes” sostuvo Pamela Guevara que interpreta canciones porque le hacen bien al alma.

La misma agregó que “en San Juan muchos estilistas me escribieron para decirme que se copaban en hacerme el look nuevo, como yo en el video empiezo hablando de que tengo poca producción, -que en realidad es así- me contactaron 3 o 4 estilistas diciéndome que me hacían un cambio de look y un arreglo a nivel estético y bueno quedé ahí, porque todavía no me creo lo que está pasando” afirmó con toda humildad.

Pamela es mamá de 3 hijos de 10, 9 y 6 años. Trabaja como comerciante. Viaja a Chile en busca de mercadería que después vende por redes sociales o en domicilio.