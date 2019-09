Mirá cuánto cuesta la entrada para festejar el Día del Estudiante en el Dique

Cada vez falta menos para el esperado festejo de los estudiantes sanjuaninos, quienes buscarán pasarla bomba el sábado 21 de septiembre. La mayoría eligen algún complejo del Dique de Ullum para pasarla de la mejor manera siendo una de las opciones más conveniente.

Cuatro complejos trabajan a destajo para recibir a los jóvenes en su día ofreciendo una entrada muy accesible. Además, en todos los lugares habrá música con mucha onda y cantina con una importante variedad de comida y bebidas.

Una de las mejores opciones es la que ofrece el camping Náutico de la Universidad. Todos los socios y estudiantes que cuentan con la credencial universitaria actualizada ingresarán gratis. Aquellos que no cumplan con ese requisito estarán exento de pago siempre y cuando presenten una nota con las personas que irán a través de un listado firmado por el secretario de los colegios pre universitarios o de cada facultad que pertenezca a la casa de altos estudios pública. Para eso tendrán tiempo hasta el viernes al mediodía. En caso de no poder entrar en ninguna de esas categorías el costo del boleto de ingreso oscilará los $150. Además, no habrá acampe en el lugar.

En Del Bono Beach, los valores rondan los $150 por persona para los no socios. El lugar abrirá sobre el medio día y cerrará sus puertas alrededor de las 21 hs. El mismo valor ofrecerá el Palmar de Lago para todas aquellas personas que desean ir al lugar. Además, aquellos que quieran acampar podrán hacerlo pagando $250 la carpa por día.

Punta Tabasco es el complejo más barato del Dique y en la que muchos aprovecharán esta oferta. El costo de la entrada es de $100 pesos y estará abierto desde las 10 e la mañana. Alrededor de las 20 hs. será el horario límite para quedarse en el recinto.