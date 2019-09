Los últimos románticos: la historia de amor detrás de la propuesta de casamiento en público

En pleno recital, él paró todo, invitó a subir a su novia al escenario y le propuso matrimonio delante del público. Esto sucedió el pasado viernes 13 de septiembre en el Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan ante cientos de espectadores que no dudaron en ovacionar a la pareja. Tiempo de San Juan accedió a la intimidad de la pareja más famosa del momento y habló con ellos, Alfredo y Florencia, sobre su relación y sobre este acontecimiento que los hará subir al altar dentro de poco.

Alfredo le propuso casamiento a Florencia en pleno show ante un público que los ovacionó.

Alfredo Carrizo tiene 36 años, es arquitecto, pero afirma que se quiere dedicar a la música. Contó que se conocieron con Florencia Funes en el 2015, cuando él entró a la Iglesia Misión Nueva Vida. “Yo tenía una vida de rock and roll y en determinado momento llegué a una Iglesia por Federico (hermano de Florencia), que era alumno mío de batería. Yo me quería rescatar, llevaba una mala vida, y ahí comienza nuestra historia”, contó.

Florencia tiene 24 años y estudia Trabajo Social. Es la hija del pastor, por lo que Alfredo había escuchado muchas anécdotas de ella aunque no la tenía registrada al principio. Pasaron juntos mucho tiempo en la iglesia hasta que se hicieron muy amigos. “Como Fede era alumno y amigo mío, me invitaba a comer a su casa, y como yo me estaba alejando de la noche y de todo el rock, su familia me armó un nuevo ambiente. Y en eso nos hacemos mejores amigos con ella”, contó el músico.

Entonces, empezaron a conversar: “Ahí nos empezamos a hacer amigos, muy amigos, pero sin ninguna intención. Como que había buena onda, nos comunicábamos todos los días, éramos mejores amigos, hasta que en un tiempo, dos años de amistad, se empezaron a despertar otros sentimientos”, afirmó Florencia. De esta manera y luego de un año de conocerse, se hicieron grandes amigos por dos años.

Pero a veces la amistad puede confundirse. Según Alfredo: “En esos dos años me empezó a gustar, pero pasó como un año más de que yo me guardé mis sentimientos, un poco porque le llevo 11 años. Yo llevaba una mala vida y aparte tenía que ir a pedirle su mano al padre. Ella es la que me acercó a la iglesia, y no sé cómo pasó, pero me enamoré”.

La versión de Florencia sobre cómo se pusieron de novios es fascinante. Así como días atrás él le propuso casamiento en público, en 2017 le ofreció ser su novia también delante de gente. “Nosotros somos cristianos evangélicos. En un geriátrico al que íbamos todos los sábados a ayudar a abuelos y a cantarles me propuso ser su novia, con una canción y un cartel que se abrió y que decía “querés ser mi novia”. Me sorprendió muchísimo, no me imaginaba una propuesta así”, contó Florencia. Sobre esta propuesta, agregó: “Fue hermosa, fue romántica, inesperada, y me encantó porque estaba mi familia, que era re importante que esté”.

Con esta bandera, Alfredo le pidió a Florencia que sea su novia en un geriátrico frente a abuelos.

Alfredo contó que quería ser creativo: “Nos pusimos de novios en octubre de 2017. Tenía que ser algo especial, así que le pedí a las abuelas que trajeran la bandera”. Pero antes de esto, ya hacía seis meses que él había hablado con el padre de Florencia: “El sabía que había tenido una vida muy heavy, así que antes de encararla tuve que ir a decirle (al padre de Florencia) que yo gustaba de su hija, así que me dio un tiempo para que lo pensara”.

Y así llevaban casi dos años de novios cuando otro acontecimiento inesperado para Florencia los volvió a marcar. Fue el fin de semana pasado, cuando en medio del recital de la banda en la que toca Alfredo, llamada Úr, él le propuso casamiento delante de todo el público. Sobre esta reciente historia, el músico contó: “Yo venía tocando la guitarra en la calle, haciendo giras a la gorra y decidí hacer un disco. Cuando lo estaba grabando, pensé que si llegaba a tener un recital le iba a pedir matrimonio en un tema, pero fue como una imagen, nunca imaginé que me iban a llamar del teatro”. La parejita feliz, mostrando su anillo de compromiso.

Cuando terminó el disco, mediante un par de trámites consiguieron una fecha en el Teatro Municipal para el 13 de septiembre. Eso fue en abril, por lo que Alfredo tuvo 5 meses para “maquinar” el show y pedirle casamiento. A los primeros que le contó la idea fue a su madre y a su padre. Les insinuó que lo iba a hacer en público, incluso tuvo que acordar con las otras bandas del recital poder tocar último.

Sobre esto, Florencia contó: “Fue una gran sorpresa, no me lo esperaba para nada. Él desde abril que ya sabía que iba a tocar en septiembre, y bueno, yo sabía que su mente estaba puesta en ese día, en la música, en el CD, pero nunca me imaginé que iba a destinar ese momento especial para mí. No hacía falta que ni me lo preguntara, yo estaba segura y antes ya lo veníamos hablando, salía la conversación, no hizo falta ni la pregunta, ahí no más le dije que sí”.

El casamiento sería a finales de 2020. Por último, Florencia, que estudia trabajo social y espera recibirse en un año, sostuvo: “Nosotros sabemos que el que nos unió a nosotros fue Dios, y si no hubiese sido por él, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Todavía no hemos hablado de fechas ni detalles. Yo me quiero recibir primero”.