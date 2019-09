Los rescatan de geriátricos truchos pero no los busca nadie: un caso por mes en San Juan

Salud Pública recibe una denuncia anónima de un geriátrico trucho. Interviene y pide asistencia a la Policía y a la Justicia de Faltas. Previo al cierre de los asilos, el Juez de Faltas de turno solicita una lista de familiares de los abuelos para que los retiren. Pero el problema es que no siempre los familiares los buscan y muchos de ellos son enviados al Hogar de Ancianos (si es que hay lugar). Al menos hay un caso por mes, según indicaron las fuentes consultadas.

Cuando llega un familiar de los intimados a los Juzgados de Faltas del Centro Cívico les plantean a los jueces todo tipo de excusas explicando por qué no se pueden hacer cargo de sus parientes. Desde que los abuelos les arruinan las relaciones de pareja hasta que no tienen tiempo porque trabajan todo el día, estas son algunos de los pretextos que reciben cotidianamente los magistrados. A veces no se pueden poner de acuerdo los hijos de los ancianos por más que sean muchos y los abuelos terminan en el Hogar de Ancianos sin que nadie los vuelva a visitar.

“Se les dice a los familiares que los geriátricos son clandestinos. Si bien hay gente que actúa rápidamente y asegura que no tenía conocimiento de la situación, hay otros que se las arreglan para no hacerse cargo”, explicó el juez Enrique Mattar.

Los asilos no son clausurados inmediatamente, se les da un tiempo a los familiares de los abuelos para que puedan retirarlos. Pero llega un momento en el que deben cerrar el geriátrico. Y es allí cuando se produce el problema.

Los hogares para ancianos clandestinos no tienen médicos especializados en gerontología, enfermeros y nutricionistas. Generalmente funcionan en casas de barrio no adaptadas para las necesidades.

En San Juan hay 14 geriátricos habilitados, los cuales tienen que renovar los permisos para funcionar cada 5 años. Entre el papeleo a presentar se encuentra la aprobación de Planeamiento, la lista del personal que se desempeña en la institución y la aprobación también de Bomberos. La regulación de los hogares de ancianos está enmarcada en la ley 6.822. Las cuotas oscilan entre los $30.000 y los $50.000.

Cómo denunciar

Para denunciar un geriátrico clandestino hay que comunicarse con el 4305550 o al 4305819. Es anónimo. Se puede consultar en la dirección de Saneamiento, ubicada en el Centro Cívico, cuales son los geriátricos habilitados para tomar una decisión a la hora de internar a un ser querido.