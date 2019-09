¿Qué dicen los curas sanjuaninos del “padre enamorado”?

La noticia de que el padre Nelson Cuello, quien se desempeñaba hasta como párroco de la Parroquia San Agustín y Nuestra Señora del Rosario, desea dejar los hábitos cayó como un baldazo de agua fría para la comunidad católica de Valle Fértil. Es que el sacerdote, que era la autoridad máxima de la iglesia en el departamento del Este, solicitó al Arzobispado de San Juan "dejar el Ministerio Sacerdotal", lo que significa que quiere dejar los hábitos.

Según el comunicado de la Iglesia sanjuanina, Cuello alegó razones personales para dejar su rol en la Iglesia. Y después se conoció por el mismo ex párroco que se habría enamorado y que por eso prefirió cambiar su vocación de vida.

El hecho ha conmocionado también puertas adentro en la iglesia, por eso Tiempo de San Juan habló con varios sacerdotes reconocidos de la provincia y esto fue lo que expresaron:

El padre Rodrigo Roble es un conocido párroco de villa San Damián de Rawson, es muy respetado y querido por la comunidad feligresa en general. En diálogo con este medio, el sacerdote sostuvo que “Nelson es un amigo, un hermano, y respeto su decisión, lo he acompañado en ese tiempo cuando estuvo hablando con el obispo y acepto su decisión. Creo que es muy valiente. Seguramente va a ser bien para de él”. Y agregó que “no es que es uno sea un hipócrita por dejar los hábitos, esto tiene que ver más con cambiar los proyectos de vida. Quizás no se ha sentido cómodo con el ministerio o algunas cuestiones pastorales”.

Otro de los sacerdotes consultados fue Daniel Ríos de la iglesia de la Inmaculada Concepción. También muy respetado y querido por los fieles de esa comunidad.

En relación al caso del ex padre Nelson, Ríos sostuvo que “el hecho es doloroso, perdimos un compañero en un ejercicio muy específico. Ayer lo salude deseándole lo mejor. No se cómo fue el proceso, pero fue doloroso perder un compañero. Simplemente yo creo que tenemos que tomar conciencia los cristianos católicos porque necesitamos seguir trabajando nuestra respuesta al señor. Nelson no deja de ser ni mejor ni peor que nadie, pero lamentamos que no esté con nosotros”.