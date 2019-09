El merendero caucetero que por la crisis cambió leche por mate cocido para los niños

Hacía 3 años que decenas de chicos de todas las edades merendaban y almorzaban todos los días en el merendero Piecitos Descalzos, ubicado en el barrio Pozo Los Albarrobos a 8 kilómetros de la ciudad de Caucete. Hoy, el merendero no puede brindar una taza de leche a sus pibes debido a la falta de recursos.

Zulma Heredia, la madre del corazón que alimenta a más de 60 chicos, contó que a pesar de presentar sistemáticamente notas en el Municipio, no obtuvieron ninguna respuesta: “Hace más de dos semanas que no hay leche. Presentamos notas en el Municipio pero el intendente Julián Gil no nos quiere ayudar”. Esta situación la hicieron pública desde la página de Facebook del merendero para conseguir donaciones.

“Los niños son todos humildes, la mayoría de la gente de por acá vive de las cosechas. Hoy solo les damos la merienda a los chicos porque antes le dábamos almuerzo también. Recibíamos donaciones del centro. Ya no tengo ayuda de nadie”, afirmó Zulma, quien junto a otra madre se ponen el merendero al hombro para hacerlo funcionar.

Piecitos Descalzos funciona en la casa de Zulma, quien vive con sus cinco hijos que trabajan de la cosecha y siempre aportaron para brindarles un almuerzo a los niños de la zona. Cuando consiguen harina, hacen semitas y tortitas en el horno de barro. La otra señora que la ayuda con el merendero está embarazada y por estos motivos a Zulma se le hace cuesta arriba mantener la actividad del comedor.

Ante esta situación, desde el merendero piden cualquier tipo de donación, sobre todo leche y mercaderías para poder brindarle una merienda diaria a los 60 pibes y también volver a incorporar los almuerzos. Para contactarse con Zulma Heredia, deberán hacerlo al 2644165145 o contactándose al Facebook Merendero Piecitos Descalzos.