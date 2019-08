Dice que su mujer los abandonó y ahora vive en la extrema pobreza con sus 4 hijos

Un panorama desolador es el que vive Jesús Luna, changarín de 37 años en el asentamiento Belgrano 2, Caucete. El hombre que se dedica a recoger cartones y a “hacer la calle” vive con sus 4 hijos de 9, 8, 6 y 5 años bajo un techo que le prestan sin puertas, casi a la intemperie si no fuera por una cortina corrediza que lo separa del exterior. Afirma que la mamá de sus hijos los abandonó hace casi dos años y que como no tiene su permiso no puede volver a su Chaco natal con sus hijos.

“De un día para otro nos abandonó, yo me quedé con los chicos y ella se fue con otra pareja. Para mí fue muy doloroso, la más chiquita tenía 3 años. Yo los amo, son todo lo que tengo, por ellos doy todo”, contó apesadumbrado el hombre, que aseguró que no hizo la denuncia aún porque todavía espera que vuelva con ellos. Según relató, hace varios años vivieron juntos en Córdoba, donde nació el más grande de sus hijos. Luego, vinieron a Caucete para estar cerca de los padres de ella. En San Juan tuvieron un varón y dos nenas más. Jesús afirma que la madre de sus cuatro hijos los abandonó hace casi dos años y que se fue con otra pareja a La Carlota, provincia de Córdoba. Los chicos van a la escuela y el hombre se esfuerza para mantenerlos limpios y alimentados, aunque asegura que le cuesta mucho poder hacerse cargo de los cuatro.

Los dos chicos más grandes tienen el apellido de ella, mientras que las dos nenas más chicas tienen los apellidos de los dos, empezando por el de él. La versión de Luna es que hace unas semanas quiso viajar a Chaco con sus cuatro pequeños en colectivo, confiado en que podría viajar, y que cuando quisieron subir, el chofer los bajó porque no tenía el permiso de la madre. Jesús cuenta esto con mucho dolor, porque se había entusiasmado con poder estar cerca de su madre y de sus hermanas en Saenz Peña, provincia de Chaco. De esta manera, el hombre que vive en la pobreza y que a duras penas puede alimentar a sus hijos, perdió alrededor de 15mil pesos que había juntado con mucho sacrificio ya que la empresa de colectivos nunca quiso devolverle el importe de los pasajes.

Ante esta situación, Jesús Luna afirmó que pudo contactar a la madre de sus hijos por Facebook y que le planteó la situación. Ella le envió por correo su documento, pero esto no implicó ningún tipo de permiso para que él pudiera viajar a Chaco con las criaturas. “Yo quiero tener el permiso para viajar, tengo a mi mamá y hermanas allá en Saenz Peña. Ellas saben de mi problema y como están lejos se preocupan, conocen mi historia, saben cómo sufrí con los chicos y también conocen a la madre y saben cómo es”, contó.

Jesús Luna bajo el techo donde habita junto a sus cuatro hijos. Pide cualquier tipo de ayuda.

Lo que él quiere en estos momentos es poder ponerles su apellido a sus dos hijos varones, tener el permiso para viajar a Chaco y por supuesto obtener los recursos para los pasajes y para vivir mientras tanto. Actualmente viven los 5 bajo un techo precario que le presta una familia en un asentamiento de Caucete. Afirma que le van a prestar un terreno para poder construirse una habitación hasta que consiga los papeles. “Me dan una mano mientras estoy acá con los chicos, nos prestan una piecita y dormimos todos, yo en el piso y ellos duermen en la cucheta, las nenas abajo y los nenes arriba”, aseguró el hombre.

Por otro lado, el grupo solidario “Manos de Ángel y un Abrigo para Todos” está recolectando cualquier tipo de donaciones para Jesús y sus cuatro chiquitos; ropa y alimentos sobre todo. Incluso también piden alguna ayuda económica. Para realizar cualquier aporte hay que contactarse con Fabio Falcón del grupo solidario al 2646249163.