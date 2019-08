26 mil niños sanjuaninos todavía no fueron vacunados porque Nación no envía insumos

Después de que trascendiera dos casos de meningitis en San Juan en menos de una semana, la jefa de inmunizaciones del ministerio de Salud Pública Marita Sosa confirmó que “debido al faltante de envío de insumos de Nación hasta el momento solo hemos vacunado a 30% de los niños que debería haber recibido la dosis” y agregó que “si bien hemos recibido muchos llamados para saber la edad de los que reciben la vacuna contra el meningococo, la situación ahora está mejorando y hay dosis en todos los vacunatorios de la provincia, por eso queremos enviar tranquilidad a la comunidad” sostuvo a este medio.

En relación al año pasado en estos meses ya estaba vacunado el 60% de los pacientes, pero “en esta oportunidad la discontinuidad en la prevención por falta de envíos de la Nación hizo que el número de hoy sea bajo, hasta el momento unos 26 mil niños deberían recibir estas dosis, pero insisto en que nos hemos encargado de solucionar el problema para que no corten el proceso” sostuvo la funcionaria.

El meningococo (neisseria meningitidis) es una bacteria que provoca un grupo de enfermedades potencialmente graves como meningitis y sepsis (infección generalizada). Puede presentarse a cualquier edad pero es más frecuente en niños menores de 5 años, con mayor gravedad en menores de un año. Por lo tanto la vacuna contra esta bacteria está incluida en el calendario de inmunización de bebés de 3 meses, 5 meses y 15 meses; y es muy importante que los padres estén atentos a completar el calendario y no atrasarse con las dosis.

En San Juan no hay escases de dosis, lo que si “hubo mucho tiempo que no tuvimos los insumos. Es por esto que ahora hay niños que vienen a recibir las vacunas de los 4 o los 6 meses y aprovechamos para ponerles la del meningococo para completar los esquemas, porque cuando a ellos les correspondía no había" sostuvo Sosa.

Con la finalidad de enviar tranquilidad a la comunidad la funcionaria sostuvo que “todas las vacunas del calendario son importantes, y así como la meningitis genera mucha demanda, hay otras como la VPH, que no causan esto y es difícil de completar los esquemas, por eso es sumamente importante que los padres estén atentos a no atrasarse con el calendario” concluyó Marita Sosa.

¿Cuáles son los síntomas de la Meningitis y que se debe hacer?

Los síntomas de meningitis pueden variar de acuerdo a la edad del niño. En general son inespecíficos, en particular al comienzo de la enfermedad, donde sólo se puede observar dolor al tragar, dolor muscular y fiebre, y luego progresar a síntomas que son más orientadores de compromiso meníngeo como fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, intolerancia a la luz. Los bebés pueden tener otros síntomas como rechazo al alimento, llanto inconsolable y tendencia al sueño. Ante estos síntomas deben presentarse al hospital más cercano y no recurrir a la automedicación para calmar los indicios de una posible meningitis.

Tengamos en cuenta que en San Juan, en menos de una semana hubo dos casos de meningitis. El primero fue de un niño de Chimbas de 11 años que murió por una sepsis. Mientras que el pasado miércoles se conoció que un joven de 21 años lucha por su vida en el Hospital Rawson a causa de una meningitis bacteriana. La noticia fue confirmada por la jefa de Epidemiología de Salud Pública Mónica Jofré quien explicó a Tiempo de San Juan que el estado del paciente es reservado y que el caso en sí representa un cuadro de gravedad, pero que aguardan por la evolución de los medicamentos que le proporcionaron.