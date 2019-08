Una cadena trucha de WhatsApp revolucionó la Peatonal: los 4 virales falsos que más pegaron en San Juan

En el mundo, por minuto, se mandan 41,6 millones de mensajes en WhatsApp. De hecho, esta aplicación se ha vuelto indispensable en la vida cotidiana de las personas nada más y nada menos que para la comunicación interpersonal. Pero, ¿qué sucede cuando la información que circula es falsa y se viraliza? Quizás no se dimensiona el daño que esto puede llegar a ocasionar. Este miércoles, varios sanjuaninos fueron víctimas de una imagen que circuló por esta red social que informaba que se realizarían DNI gratuitos en la Peatonal Rivadavia, por lo que mucha gente acudió a hacer fila.

El viral que hizo que gente de San Juan hiciera dos cuadras de fila en la peatonal céntrica.

La imagen pertenecía a Buenos Aires, incluso convocaba a la intersección de las calles Rivadavia y Mitre, algo que no existe en San Juan, aunque el hecho de que dijera “Peatonal Rivadavia” ayudó a la confusión.

Para la licenciada en Sistemas Natalia Díaz, es complejo y un gran desafío que se tiene el de legislar situaciones de circulación de información falsa por plataformas digitales porque “los servidores están fuera del país y en Argentina no existe una legislación sobre eso”. Además, indicó que “aún si los servidores estuviesen en Argentina, no existe nada que los obligue a borrar esa información. Generalmente lo hacen por una presentación judicial. Nunca se borra del todo porque siempre hay réplica, los servidores trabajan con réplicas, es decir, a una noticia falsa de un .com.ar no se puede entrar desde Argentina, pero alguien que esté en otro país sí lo puede ver porque accede a otro servidor físico”. Por último, agregó: “Son muchos los actores que intervienen y por eso complejo el tema, en muchos sectores se habla de cómo legislar esto, debería existir una legislación global”.

En junio de este año, surgió otra cadena de WhatsApp falsa que lógicamente se viralizó y tuvo que ser desmentida por el Gobierno de San Juan. Se trató de una cadena que alertaba sobre un nuevo apagón que iba a producirse en la madrugada del martes 18 de ese mes. Incluso, el mensaje tenía la firma (falsa, por supuesto) del Ministerio de Planificación de la Nación, la Secretaria de Energía de la Nación y el Ministerio del Interior.

El falso viral de un supuesto apagón en San Juan.

Otros caso resonante en la provincia tuvo que ver con una cadena que en noviembre de 2016 alertaba sobre un inminente terremoto. El mensaje estaba configurado como si hubiese salido directamente desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRESS), situación que fue desmentida inmediatamente por el titular del organismo.

Esta cadena causó terror en varios sanjuaninos. Luego fue desmentida por el INPRESS.

En agosto de 2018, circuló un mensaje que tenía que ver con un supuesto preso de la cárcel que advertía sobre una ola de robo de niños para poder cobrar rescates. Este caso llegó incluso hasta Uruguay y aseguraron que podría viralizarse en otros países también.