¿Sube la tarifa en los taxis sanjuaninos?

Hasta el momento, hay buenas noticias para los sanjuaninos. La tarifa en los taxis en la provincia no sufrirá ningún aumento según detalló Gustavo Gómez representante del sindicato de Peones de Taxi. Este acuerdo se logró hasta las fiestas. Pasado el tiempo volverán a reunirse para discutir si hay una actualización en la tarifa.

Vale destacar que todos los sectores llegaron a la conclusión que no sería razonable esta medida: “No podemos pensar en un aumento ante la situación económica que estamos viviendo hoy en día. La gente no utiliza este medio de transporte. Imaginate si hay un incremento, menos van a optar por el servicio” afirmó el trabajador.

En cuanto a la utilización de la aplicación, el representante de los taxis mostró su desacuerdo: "Estamos en contra. El aumento lo sufrimos nosotros y no el empresario. En la actualidad, cada uno pierde alrededor de $700 por día. Sin embargo, los dueños nada. Los trabajadores son los que padecen está problemática".

Es importante señalar que desde los dueños de los taxis solicitaron una actualización de la baja de línea. Para eso solicitaron una reunión en la Subsecretaria de Trabajo junto a los trabajadores. Durante el encuentro llegaron a la conclusión que por el momento no habrá modificaciones hasta las fiestas. Después se analizará ¿Cómo seguirá?