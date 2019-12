Barrio Don Clemente: el proyecto que te propone vivir un vergel cerca del centro

Estudio 3, la conocida firma sanjuanina, sale al mercado con una nueva propuesta que es especialmente tentadora. Se trata de un barrio privado, bautizado Don Clemente, que cuenta con lo que cualquier familia sueña: instalaciones de excelente calidad, a minutos del microcentro y toda la belleza de la zona rural verde y fresca sanjuanina.

Según explicaron, la idea inspiradora del Barrio privado DON CLEMENTE ha sido lograr un ambiente muy natural, por eso se buscó un terreno cuya imagen aún tenga rasgos rurales. Está ubicado en el límite entre Rawson y Santa Lucía, es una zona reservada desde la Municipalidad de Rawson donde no se permiten loteos con terrenos de dimensiones reducidas, lo cual garantiza un futuro desarrollo homogéneo.

Uno de sus puntos fuertes es la accesibilidad al predio, que hoy se mide en minutos, y ha resultado ser muy ágil y favorable, sólo hay que conectarse desde la Av. de Circunvalación hacia la Ruta 20 y en un minuto se llega al barrio. Esta ubicación tan ágil, no obstante, no trae aparejado los ruidos molestos de una ruta nacional, ya que el predio comienza a no menos de 150 metros de la ruta. Desde el estudio rescataron que esto permite una "aislación acústica, visual y sinestésica (psicológica) es decir, ves y escuchas pájaros y el silencio y no se percibe la molestia vehicular".

En la presentación del barrio, Estudio 3 describió el micropunto como "fantástico". Es que en el frente hay una arboleda añosa y el paisaje es perfectamente visible. Las veredas exteriores al predio se han considerado parquizadas, aprovechando una generosa flora existente y el canal de riego que la atraviesa. Todo el cerco del barrio ha sido construido conscientemente con muros y postes olímpicos sostenidos en vigas de encadenado. Este cerco ya ha sido sembrado con grateus que aportaran vista y seguridad.

El acceso al barrio es doble. El acceso principal sobre calle Güemes contempla un hermoso pórtico trabajado en piedra natural con doble portón automatizado y garita de seguridad. Sobre calle México hay un acceso de servicio, por este deberá ingresar toda unidad que no esté relacionada a la función residencial, sino de servicio, por ejemplo ingreso de materiales de construcción, servicios de parque, etc.

La distribución de los lotes en el barrio se proyectó en forma tal que ningún terreno limite con algún punto exterior al barrio; para ello se ha construido una calle que rodea todo el barrio, limitando con el cerco perimetral y teniendo como fuelle entre la calle y el cerco perimetral, parque. Este parque ya ha sido sembrado y su mantenimiento será realizado por la Administración. En el centro del terreno aparece una calle con un boulevard que remata en una fuente. En una de las zonas de parque, más precisamente en el frente, se ha desviado el canal de riego, y se construyó en el interior del barrio una pequeña laguna y un canal en piedra, logrando incorporar el agua en el interior.

Todas las veredas del loteo serán verdes, por reglamento solo una porción de su área es permitida materializar a efectos de acceder al terreno, el resto es verde. Para ello se ha instalado riego por goteo y por aspersión, vinculados a un generoso pozo que se ha construido en las áreas comunes, que además de brindar el agua para el riego común, ofrecen agua para el llenado de piletas y para la parquización de cada terreno. El mantenimiento de las veredas en cuanto a su forestación y su riego, es responsabilidad de la Administración.

Los terrenos presentan una superficie que va desde los casi 800 m2 a poco más de 1100 m2; la dimensión genérica podríamos decir 16 x 50m, esta dimensión brinda gran comodidad al diseñar una casa, contemplando cochera doble, jardín, parque, pileta, quincho, retiros, correctas vistas y ventilaciones.

La construcción de las casas es responsabilidad de cada vecino, pero debe adherir a un celoso reglamento que tiene por objeto alcanzar belleza, unidad y un correcto funcionamiento del conjunto; algunas de sus reglas indican retiro de la línea de edificación no menor de 3 metros para casas en planta baja y no menor a 5 metros para casas de dos plantas; parquización del frente sin remarcar el límite con el lote vecino; límite del espacio a ocuparse en la vereda como paso peatonal y vehicular; límite a la cantidad de construcción que puede ir sobre los ejes linderos de cada terreno, debiendo a su vez el resto del límite cerrarse en forma verde, con un diseño de cerco propuesto. Hay restricciones en altura, en el estilo de materialización, obligación de usar un mínimo de piedra natural, brindar alguna transparencia hacia patios interiores, etc.

Desde Estudio 3 aseguraron que "ha sido nuestra intención lograr el mejor barrio privado al este de la ciudad, y que resulte ser uno de los cuatro mejores de San Juan. Creemos que actualmente por su materialización se puede ver que es así, pero esperamos sorprender con la futura Administración".