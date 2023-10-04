Una por una, ellas son las candidatas que buscan ser la nueva Reina de las Personas Mayores

Se trata de una jornada deportiva, recreativa e inclusiva, con shows artísticos y actividades adaptadas para el mencionado grupo social. Además, como resultado de la jornada, se elegirá a la nueva Soberana Provincial de la Personas Mayores, quien será la vocera de los intereses y necesidades del sector que representa, promoviendo el pleno reconocimiento de sus derechos.
A partir del criterio de un destacado jurado, la candidata que obtenga mayor cantidad de votos será la elegida y representará a la provincia a lo largo de todo un año.
Conocé a cada una de ellas:
1- CAPITAL
NOMBRE Y APELLIDO: TITA SANDOVAR
EDAD: 82 AÑOS
HOBBIE: BAILAR, HACE TEATRO, CANTA Y PRACTICA AEROBIC.
ESTÁ CASADA HACE 63 AÑOS, 2 HIJOS Y 4 NIETOS.
2- RIVADAVIA
NOMBRE Y APELLIDO: ELIS DÍAZ SÁNCHEZ
EDAD: 63 AÑOS
HOBBIE: LE GUSTA HACER ZUMBA, YOGA Y MEDITAR.
TIENE UNA HIJA
3- RAWSON
NOMBRE Y APELLIDO: MÓNICA BEATRIZ CORRALES
EDAD: 64 AÑOS
HOBBIE: PRACTICA CICLISMO, BAILA FOLCLORE Y HACE ARTESANÍAS.
TIENE 2 HIJOS Y 5 NIETOS
4- CHIMBAS
NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ
EDAD: 76 AÑOS
HOBBIE: LE GUSTA BAILAR Y AYUDAR A QUIENES MAS NECESITAN. PARTICIPA DEL CENTRO DE JUBILADOS TODOS A SAN PATRICIO
CASADA, 4 HIJOS 6 NIETOS
5- POCITO
NOMBRE Y APELLIDO: LILIA EDITH CORTINEZ
EDAD: 60 AÑOS
HOBBIE: HACER GIMNASIA Y TEJER. CUIDA DE SUS NIETOS
TIENE 2 HIJOS Y 4 NIETOS
6- CAUCETE
NOMBRE Y APELLIDO: ROSA EDIT DIAZ
EDAD: 69 AÑOS
HOBBIE: LE GUSTA SALIR CON AMIGAS, ES UNA MUJER MUY EMPRENDEDORA. DISFRUTA DE CADA MOMENTO CON SUS SERES QUERIDOS.
ES CASADA. TIENE 1 HIJA Y 1 NIETO.
7- ZONDA
NOMBRE Y APELLIDO: RAMONA ROSA IMELDA FLORES
EDAD: 64 AÑOS
REPRESENTA AL CLUB DEL ADULTO MAYOR DE ZONDA
HOBBIE: LE GUSTA SALIR A CAMINAR Y JUGAR JUEGOS DIDÁCTICOS, LE GUSTA BAILAR TANGO.
CASADA, 8 HIJOS, 21 NIETOS, 2 BISNIETOS EN CAMINO
8- ULLUM
NOMBRE Y APELLIDO: MARCELA MIRIAM ORTIZ
EDAD: 62 AÑOS
HOBBIE: EMPRENDIMIENTO DE PINTURA, CERÁMICA Y CUADROS.
ASISTE AL CLUB DE JUBILADOS DE ADULTOS MAYORES. REALIZA ZUMBA, AEROBIC.
DIVORCIADA, 6 HIJOS, 19 NIETOS, 2 BISNIETOS Y UNO EN CAMINO.
TRABAJÓ GRAN PARTE DE SU VIDA EN LAS VIÑAS. TIENE UN LOCAL DE VENTA DE COMIDAS.
9- 9 DE JULIO
NOMBRE Y APELLIDO: LUCÍA CARLINA NARVÁEZ
EDAD: 68 AÑOS
CANSADA HACE 50 AÑOS, TIENE 1 HIJOS Y 2 NIETOS
ESTUVO EN LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS.
10- 25 DE MAYO
NOMBRE Y APELLIDO: YOLANDA BEATRIZ GUEVARA
EDAD: 68 AÑOS
HOBBIE: JUEGA NEWCOM, ESTUDIA COCINA Y CORTE Y CONFECCIÓN
11- ANGACO
NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA CELIA DÁVILA
EDAD: 72 AÑOS
HIJOS: 5 HIJOS, 9 NIETOS.
ES MASAJISTA, HACE YOGA Y LE DEDICA MUCHO TIEMPO A SU BELLEZA
12- ALBARDÓN
NOMBRE Y APELLIDO: LIDIA ELSA PASTEN
EDAD: 73 AÑOS
ES MAMA DEL CORAZON DE 4 SOBRINOS. TIENE 5 NIETOS Y 3 BISNIESTOS.
HOBBIE: LE GUSTA SALIR A CAMINAR Y VENDE COSMÉTICOS PARA SOCIALIZAR.
PARTICIPA DEL CONSEJO DEL ADULTO MAYOR.
13- VALLE FÉRTIL
NOMBRE Y APELLIDO: MARTA ISABEL NAVARRO
EDAD: 66 AÑOS
HOBBIE: BAILAR, CANTAR, COMPARTIR CON AMIGOS Y FAMILIA. EN EL AÑO GANO LOS JUEGOS EVITA COMO CANTANTE SOLISTA. DOCENTE JUBILIDA.
TIENE 3 HIJOS, 6 NIETOS.
14- CALINGASTA
NOMBRE Y APELLIDO: JUANA MARGARITA ORELLANO
EDAD: 60 AÑOS.
CASADA, 3 HIJOS, 3 NIETOS
HOBBIE: LE GUSTA TEJER Y CAMINAR.
HACE 42 AÑOS TRABAJA EN EL MUNICIPIO. SE DEDIDA A CUIDAR A SU BELLA FAMILIA Y SE RECIBIÓ EN LA ESCUELA DE CAPACITAION LABORAL EN TEJIDO.
15- SANTA LUCÍA
NOMBRE Y APELLIDO: ROSA INÉS TORRENTE
EDAD: 68 AÑOS
TIENE: 4 HIJOS Y 10 NIETOS
LE GUSTA BAILAR, VIAJAR, CUIDAR SUS PLANTAS.
HOBBIES: REALIZA NATACIÓN, CERÁMICA Y LE ENCANTA JUGAR AL BINGO.
16- JÁCHAL
NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA DEL CARMEN GODOY
EDAD: 66 AÑOS
TIENE 3 HIJOS, 4 NIETOS.
ES ENFERMERA JUBILADA.
SU HOBBIE ES BAILAR FOLCLORE EN EL “TALLER HUELLAS DEL TIEMPO”. LE GUSTA CANTAR Y SALIR A CAMINAR.
CONSIDERADA LA EMBAJADORA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE IGLESIA.
17- SARMIENTO
NOMBRE Y APELLIDO: ELSA BENEDICTA VILLAROEL
EDAD: 75
TIENE 2 HIJOS Y 8 NIETOS.
SE CARACTERIZA POR SER UNA PERSONA MUY SOCIABLE Y DIVERTIDA.
18- SAN MARTÍN
NOMBRE Y APELLIDO: REINA DINA ANTUÑEZ
EDAD: 61 AÑOS
HOBBIE: LE GUSTA ESCUCHAR MUSICA Y BAILAR.