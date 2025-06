Sin control nacional, cómo se autorregulan las empresas prestadoras de internet en San Juan

Desde la CASETIC, la cámara que nuclea a los prestadores de internet de la provincia, Iván Gutiérrez comentó que al menos en San Juan el ENACOM no fue un ente con mucha presencia. Solo tuvieron un acercamiento durante la gestión anterior que estaba en manos del actual diputado nacional José Peluc. Es por ello que la intervención no tuvo su impacto en las empresas que, pese a no tener un órgano que controle la actividad, comenzaron a regularse de manera interna para optimizar el funcionamiento, prestación y servicio.