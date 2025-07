Peter Regalos dijo que "tendrían que volver los militares", tildó a San Juan de "provincia random" y criticó al niño "Mirá Marta, envidiame"

La tensión entre dos reconocidos influencers volvió a encenderse. Peter Regalos , famoso por sus sorteos y eventos masivos, lanzó en los últimos días una serie de declaraciones que no pasaron desapercibidas, tanto por sus críticas hacia Santiago Fernández -popularmente conocido como el niño “Mirá Marta, envidiame” - como por una frase relacionada al Proceso de Reorganización Nacional: “Dios mío, tendrían que volar los militares. No, mentira”, expresó en sus redes.

En el mismo mensaje, Peter apuntó contra Fernández: “No puedo creer que me estén comparando contra esa persona si no tiene el 10 por ciento de mis seguidores… se colgó de mi fama, me quiso robar el evento pero no pudo”. Además, se refirió a su reciente paso por la provincia: “Si yo fui a San Juan, que no conocía nada, y convoqué a tanta gente, él nunca en 30 años va a poder hacerlo”. Esa última frase también generó molestias entre algunos usuarios, que cuestionaron que tratara a San Juan como una “provincia random”.