La segunda familia de Julia Horn y una travesía para acompañar a sus padres: los recuerdos y una valija que la esperará por siempre

Sin título.jpeg

“Mi hija Karen (21) la adoptó como su hermana menor. Es que Julia era una más de la familia para todos. Compartimos muchísimo con ella y hasta hace unos días lo seguíamos haciendo, a pesar de la distancia, por videollamada”, contó conmovida a Tiempo de San Juan Osma García Ortíz.

Sin título.jpeg

Si bien estaba previsto que Julia estuviese un año viviendo con ellos, la pandemia del Covid-19 la obligó a volver a su Alemania natal de la noche a la mañana, sin poder despedirse de muchos de sus nuevos afectos trasandinos. Tal fue así, que en Temuco, Chile, quedó una valija con sus pertenencias que prometió volver a buscar y una familia entera esperando ese tan ansiado reencuentro.

Sin título.jpeg

Sin título.jpeg

Ese encuentro después de cuatro años iba a darse en los próximos días, una vez que Julia cerrara su paso por San Juan. En Temuco la esperaba su habitación ya lista, con todas sus cosas, tal como las había dejado en 2019, y una familia que aguardaba con ansiedad volver a fundirse en un abrazo con ella. Sin embargo, Julia no llegó a cruzar Los Andes. El domingo 26 de mayo, día que la joven alemana debía dejar la provincia, Osma y su hija Karen arribaron a San Juan para acompañar a Peter y Cristina, esperando el milagro de encontrarla con vida.

“Nos enteramos por uno de los chicos de la ONG. Él se contactó con nosotros y nos contó que Julia estaba perdida. Fue mucha la desesperación y la incertidumbre al no saber cómo estaba, por eso inmediatamente nos organizamos para viajar. Mi esposo, Julio, tiene algunas complicaciones de salud y además tenemos un negocio familiar, lo que nos complicaba un poco. Sin embargo, mis hijos mayores se ocuparon de todo para que pueda viajar con Karen. No lo dudamos y partimos. Fue un poco una travesía poder conseguir los pasajes y combinaciones para llegar lo más pronto posible a San Juan. Lo único que queríamos era estar lo más cerca posible de ella”, explicó Osma.

6972aa17-3034-4b1b-8140-058f504dd869jfifwebp.webp

Sobre el encuentro con Peter y Cristina, Osma contó que “Fue una experiencia inesperada. A sus padres los conocíamos por videollamada y nunca pensamos que el primer abrazo nos lo íbamos a dar en esas circunstancias. Fueron un montón de sentimientos encontrados los que sentimos al verlos. Desde ese día lunes hasta el jueves estuvimos todo el tiempo con Peter, acompañándolo en todo, porque Cristina tuvo que volver a Alemania a contener a sus otros dos hijos”, explicó Osma.

Tras pasar cuatro días en San Juan, Osma y Karen regresaron a Chile. Por un lado, con el profundo dolor de saber que Julia no volverá a Temuco a buscar su valija, de que no volverán a compartir empanadas y sopaipillas, pero con una promesa que los ilusiona: Peter y Cristina se comprometieron a visitarlos y hacer el viaje que su hijo no pudo concretar.

Sin título.jpeg

“Julia era un amor, súper cariñosa con nosotros. Nos quedamos con todo el cariño que ella nos daba día a día, con cada recuerdo, con cada momento compartido. De ahora en más será nuestro ángel”, finalizó Osma.