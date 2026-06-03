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Los que hacen

La anécdota de los emprendedores sanjuaninos que se dedican a la limpieza de zapatillas: "Las más difíciles salieron de un basurero"

Maia Citrinovitz y Diego Ureta estuvieron en el programa "Los que hacen", en Tiempo Streaming, y hablaron sobre algunos de los desafíos que se encontraron a la hora de emprender. El par de zapatillas más difícil que tuvieron que restaurar. Mirá el video en esta nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La pareja estuvo en "Los que hacen", el programa de streaming de Tiempo de San Juan que te cuenta historias de emprendedores de la provincia y contaron cómo fueron sus inicios. Cómo pasaron de un kit de un cepillo, una espuma y un trapo a limpiar más de 100 pares de zaptillas por mes.

Maia y Diego, revelaron cuál fue el par que más les costó recuperar y dejaron a todos sorpendidos. Se trata de unas zapatillas que una clienta sacó de un basurero y que ellos, con mucho trabajo, lograron dejar 0KM.

"Juro que ese par tenía un olor a cigarrillo impresionante. Se lo había encontrado una clienta en un basurero", comenzó contando Diego. Luego de varios lavados, los chicos de ZapaFresh lograron dejar el par listo para el uso pero reconocieron, entre risas, que fue un proceso "doloroso y oloroso".

Mirá el video de "Los que hacen":

Embed - LOS QUE HACEN - Las peores zapas

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