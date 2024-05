Juan, el bautista de los cóndores

image.png

Mientras tanto, empezaron a correr por su mente los nombres de los cóndores anteriores y contó en voz alta, “se hicieron dos liberaciones en Iglesia, y cinco acá, seis con esta de ahora. Sí, ocho cóndores van”. Al tiempo que agregó: “A mí me piden el nombre. Entonces, de acuerdo a lo que sé sobre el rescate y el estado del animal, lo elijo. Recuerdo que la primera liberación fue la de Jáchal Condorito, después llegaron los otros”.

Y con una mezcla de cariño y orgullo resaltó, “¿vio que Misqui se quedó un rato acá, dando las gracias? Qué sé yo, el ave comprende. La simbiosis del ave y el humano es increíble. A mí me pasa cuando voy a hacerle los controles en las condoreras, los lugares naturales donde se reúnen ellos, que vienen a mi encuentro, parece que me conocen. Ellos son muy agradecidos”.

En cuanto al resto de su tarea reveló que, "lo que tengo que llevar yo es el control de por vida de las aves, que se están multiplicando por este bendito proyecto. Porque antes se perseguía mucho a los cóndores. Se los tenía como cazadores. Pero no, no es un ave de rapiña, simplemente es un carroñero. Está catalogado como el basurero de la naturaleza, como el que nos limpia de toda la carroña".

Su vida y la naturaleza

Nacido en San José, Juan no tuvo hijos a lo largo de su vida, pero tiene lo acompañan todos sus vecinos ahora que lleva bastante tiempo sin irse del departamento. “No tuve hijos, es que soy andariego. He recorrido todo el norte argentino, Bolivia, Paraguay, Chile. En esos viajes aprendí más sobre los animales, la arqueología, las culturas aborígenes, soy un autodidacta en estos temas que me apasionan. De hecho, en Jujuy presencié las primeras liberaciones de cóndores”, revela el hombre.

Y cuenta que, además de tener la tarea de controlar el estado de los pájaros en la zona, es artesano, trabaja con piedra y madera. “Tuve un problema hace cuatro años atrás. Me dio un ACV y me imposibilitaron para trabajar. Pero ahora he vuelto, no puedo estar sin hacer estas tareas, es lo que me gusta, lo que me hace vivir”, reflexiona antes de acercarse al escenario a recibir un reconocimiento por su trabajo.