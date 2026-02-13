viernes 13 de febrero 2026

Día de los enamorados

Faltan un día para comprar un obsequio que quede para siempre, ¿pensaste en regalarle un libro a tu amor?

El libro en sus más variados géneros y autores sigue siendo una buena opción para conquistar, para enamorar o quedar para siempre en el recuerdo de otra persona.

Por Myriam Pérez
Cada día más gente compra on line, y los libros para regalar en el Día de los Enamorados no escapan a la tendencia. Así lo confirma la plataforma BuscaLibre.com que indica que año tras año aumenta el caudal de compras como una buena alternativa para San Valentín. Según esa experiencia virtual la gente busca “obsequiar historias, autores o géneros que conectan con la personalidad de quien recibe el obsequio, y no solo con la idea del romance clásico”. Sin duda el libro se consolida, aún en tiempos tecnológicos.

El otro dato es que durante la semana previa al 14 de febrero, la plataforma registra un incremento en las búsquedas de libros vinculados a relaciones, vínculos afectivos y desarrollo personal, así como de novelas románticas y clásicos contemporáneos. La tendencia atraviesa a distintos tipos de vínculos —parejas, amistades y relaciones familiares— y responde a una búsqueda de regalos con mayor carga simbólica y emocional.

¿Cuáles son los sugeridos para el próximo 14?

Crepúsculo (edición especial limitada «Bella y Edward» por el 20º aniversario) de Stephenie Meyer.

Trata sobre intensa historia de amor sobre una joven que, al llegar a un pueblo ve cómo su vida cambia para siempre al enamorarse de un hombre tan enigmático como peligroso. Un vínculo prohibido que la obligará a elegir entre la seguridad de lo conocido y una pasión capaz de desafiarlo todo, incluso su propia vida.

Serie Off Campus, de Elle Kennedy.

Una historia que combina humor, tensión emocional y deseo, ambientada en la vida universitaria de un grupo de jugadores de hockey convencidos de que el éxito y la competencia lo son todo. Todo cambia cuando las mujeres que entran en sus vidas los obligan a bajar del pedestal y a descubrir que, fuera de la cancha, hay batallas más importantes que ganar: las del amor, la vulnerabilidad y los sentimientos que no se pueden controlar.

La Hipótesis del Amor, de Ali Hazelwood.

Una divertida historia de amor que nace de una relación falsa entre dos científicos. Lo que comienza como un simple acuerdo para aparentar pronto se convierte en un experimento emocional donde la atracción, el apoyo inesperado y los sentimientos reales ponen a prueba todas las certezas.

Estuche Enamórate (Hasta que nos Quedemos sin Estrellas, el Arte de ser Nosotros y Todos los Lugares que Mantuvimos en Secreto), de Inma Rubiales.

Tres historias profundamente emotivas sobre jóvenes que atraviesan pérdidas, dudas y amores imperfectos, y que, en medio del caos, encuentran en el otro un refugio y una nueva forma de volver a creer. Una selección que habla de segundas oportunidades, vínculos que sanan y del valor de animarse a vivir —y amar— aun cuando todo parece estar por definirse.

Obras seleccionadas, de Jane Austen.

A través de historias inolvidables, Jane Austen retrata con sensibilidad e ironía los dilemas del corazón, el peso del matrimonio y la búsqueda de la felicidad en una sociedad que impone reglas estrictas. Este estuche reúne tres de sus obras más emblemáticas, una invitación irresistible para quienes creen en el romance, la inteligencia y el poder eterno de los clásicos.

Fuente: BuscaLibre.com

