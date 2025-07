Cinco de cada diez sanjuaninos aprovecharán las vacaciones de invierno para viajar

Por su parte, el 16,3% de los lectores indicaron que planean viajar a algún departamento alejado, que suelen ser bastantes convocantes durante esta época del año. Mientras tanto el 16,2% de los usuarios indicaron que aprovecharán el receso para pegarse una escapada por un par de días, siendo sin duda un plan ideal si lo que se busca es una bocanada de aire nuevo antes de encarar la segunda mitad del año.

Una gran parte de los sanjuaninos se quedarán en casa durante las vacaciones. El 23,4% indicó que, si bien no viaja aprovecharán la amplia variedad de actividades que estarán llevándose a cabo en distintos rincones de la provincia, algunas de ellas gratuitas gracias a la gestión de Provincia como de los municipios.

El 22,9% de los lectores que participaron en la encuesta indicaron que no tienen planeado viajar y aunque así fuera, no podrían hacerlo ya que, a diferencia de algunos rubros, no cuentan con receso invernal, por lo que deben seguir trabajando con normalidad.