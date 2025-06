Ya se puede denunciar "adoctrinamiento en las escuelas": qué dice el Ministerio de Educación de San Juan

La funcionaria sanjuanina afirmó que "nosotros hemos puesto un énfasis muy importante y estamos revisando bibliografía por bibliografía. No llega nada a las escuelas que no pase primero por un especialista que tenemos". Además, aseguró que al Ministerio no han llegado denuncias sobre este tipo de prácticas.

La línea, disponible a nivel nacional, es el 0800-222-1197, la cual es gratuita y confidencial. Las llamadas son atendidas por el equipo de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Capital Humano. Entre varios sectores que rechazaron la medida está CTERA, que destacó que denuncia "al gobierno de Javier Milei por ejercer actos de represión, censura y acoso a la docencia, impulsando medidas de persecución ideológica contra las y los trabajadores de la educación de nuestro país".

Sobre la situación en las escuelas de San Juan respecto al adoctrinamiento, por el cual se entiende la práctica de impartir conocimientos, ideas o creencias de manera dogmática, buscando la aceptación incondicional y la uniformidad de pensamiento en los estudiantes, en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la diversidad de opiniones, la ministra puso el foco en la educación sexual.

A nivel general, la funcionaria orreguista, en diálogo con Radio Sarmiento, sostuvo que "en el Consejo Federal de Educación, que se va a dar la semana de viene, seguramente vamos a tener los ministros, alguna otra herramienta más de trabajo para poder seguir evaluando estas situaciones que se dan en las escuelas o en las universidades. Pero sí es muy importante saber que la escuela es un entramado complejo, donde hay estamentos también que debemos tener en cuenta, como son los directivos, los supervisores, donde nosotros también tenemos hoy por hoy el mecanismo armado para llegar a la información general que tiene que tener el Ministerio de Educación".

image.png Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan.

Analizó también que "está siempre el Supervisor General, el Ministerio de Educación, que tiene la responsabilidad de recibir todo este tipo de quejas o denuncias o inquietudes que pueden tener los papás, los docentes o los mismos estudiantes, porque no debemos subestimar acá al estudiante. Esto generalmente se puede dar en los últimos años de Secundario, donde los chicos nos pasa que nos dicen que tenemos 16 años y queremos votar, pero tampoco tenemos el conocimiento adecuado para poder hacerlo. ¿Y por qué? Porque la escuela tiene este conocimiento. Viendo las currículas de Historia, Geografía y demás, tienen que ver con lo político, con lo religioso, con la ideología. Esto se enseña en la escuela. Lo que no se debe hacer es el adoctrinamiento, que es lo que realmente está mal".

Ejemplificó: "si están viendo los partidos políticos, ¿voy a ir a hacer esta denuncia? No. Porque eso se enseña en la escuela. Se dice, se habla de la historia. Ahora, hay que tener cuidado del cómo".

"Nosotros tenemos una gran tarea, que es cuidar la cabeza de nuestros niños", destacó la ministra Fuentes.

Educación sexual, en el tapete

image.png

Al iniciar la gestión, aseguró, se encontraron en el Ministerio con bibliografía que en algunos casos "ya estaba repartida en las escuelas, pero los directores, los supervisores habían detectado eso también. Y esa bibliografía no se ha utilizado con los chicos, excepto grandes excepciones".

Puntualizó que "una de las bibliografías que más compleja fue, que ha tenido mucha polémica en años para atrás, y que siempre se ha tenido un juicio crítico sobre eso, es el tema de la educación sexual. Ha sido una de las cuestiones más complejas. Pero eso se dejó de lado y se dio la orden desde el Ministerio de Educación de que no llegara a la mano de los chicos".

Aclaró que en las escuelas sanjuaninas sí se da educación sexual: "cada escuela tiene un proyecto de educación sexual. Y depende del contexto, depende del departamento donde está, depende cómo es la comunidad", aseguró. Y dijo que lo que no está usando es el material bibliográfico que mandó el gobierno anterior sobre la temática. Fundamentó: "Nosotros estamos formando. Tenemos que formar un juicio crítico. Tenemos que formar tipos que puedan pensar libremente. No podemos nosotros brindar una bibliografía que marque tendencia".

Destacó que "nosotros lo que hacemos, más que nada en el Secundario, que es donde más se da esta situación, es generar debate o algún tipo de discusiones, algún tipo de situación que haga de disparador, para que nuestros chicos puedan pensar, Y, por supuesto, en base a esto, también se trabaja lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. Formar a nuestros chicos, formar opiniones, pero no podemos inducir. Nosotros, desde el lado que tenemos como profesores, tenemos una situación de poder".

La ministra dijo que en la educación sexual de San Juan ahora no se habla de masturbación ni de homosexualidad. Cada escuela tiene su proyecto educativo y se sienta el director con el docente y evalúan juntos qué situaciones se dan en la comunidad, y desde ahí se actúa. "Muchas veces uno dice, como docente, 'yo voy a dar esto y no me voy a salir de esto. Y en la clase sale. En la clase el alumno pregunta. Y también tenemos un rol de responsabilidad y compromiso como docentes. Y muchas veces tenemos que decir, la verdad que no sé cómo responder de esto, pero no te hagas problema, lo vamos a investigar juntos y mañana lo vamos a responder. Y ahí es donde el profesional busca ayuda, cuando no tiene ese conocimiento científico que es el que debe circular la escuela, tiene que llamar a un doctor, a un médico. Entonces se habla, se consensúa en la escuela y se hace. Pero cada escuela es diferente, no es la misma educación sexual de una escuela del centro que la de una escuela de departamento alejado".

Por otro lado dijo que el lenguaje inclusivo no se debería usar en ninguna escuela de San Juan. "El conocimiento científico es lo que debe prevalecer en las escuelas".