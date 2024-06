Un socio fundador de La Libertad Avanza en San Juan, en contra de la alianza con el Partido Bloquista

Sin embargo, una de las organizaciones fundadoras de La Libertad Avanza en la provincia, Ideas la Libertad, dirigida por Carlos Montiveros, no estuvo de acuerdo con la eventual unión entre mileístas y cantonistas. "Hay una cuestión ideológica. El bloquismo cree en la Justicia Social y los liberales no, nosotros no creemos en la Justicia Social, creemos en la igualdad ante la ley, que no es lo mismo", explicó.

Montiveros rechazó de plano la figura de Luis Rueda: "Estuvo mucho tiempo al lado de Sergio Uñac y nosotros estuvimos todo ese tiempo en la oposición. No vamos a estar con alguien que fue funcional al peronismo". En ese sentido, marcó: "Queremos presentar una verdadera oferta liberal. La gente en San Juan ya despertó, quiere algo nuevo".

Es más, para el libertario, excandidato a intendente de la Capital, "esta alianza es más de lo mismo, un rejunte de la vieja política para reciclarse en el nombre de la libertad".