Seguridad: Aníbal reculó con ruralistas; "Yo no dije...

impuestos Marcha atrás: el Gobierno ahora dice que no subirá las retenciones a los cereales

Tractorazo.jpg Los tractores marchan hacia Capital Federal, y mañana llegarán a Casa Rosada. Seguridad de Nación no hará nada.

“El ministro de Economía dio por cerrado el tema de que no habrá modificaciones en retenciones, y siguen con las mismas prácticas. Sabe dios cual es el beneficio que persiguen”, consideró.

Luego soltó la frase que generó gran polémica, porque prometía incidentes seguros, ante los marchantes que están decididos a llevar su iniciativa adelante cueste lo que cueste: "No pierdan el tiempo para entrar a la Capital con tractores porque no van a entrar. Que ni lo sueñen".

Horas después el ministro tuvo que volver atrás con sus dichos, y elaboro una explicación que no le hizo honor a su historia de hábil declarante: “Yo no dije lo que dicen que dije. Yo utilicé sólo tres palabras: ni lo sueñen. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires. Luego de que se pasaron las comisarías a Ciudad de Buenos Aires nosotros nos ocupamos solamente de los espacios federales”.

“Esta mañana nos comunicamos con Marcelo D'Alessandro, (ministro de Seguridad de la CABA) con el que todos saben que tengo una excelente relación, él me anotició de que habían autorizado el ingreso de los tractores con lo cual nosotros no tenemos nada que hacer. Instruí al jefe de la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Policía Federal Aeroportuaria. No vamos a participar, solamente estaremos cuidando los espacios federales como corresponde”, concluyó.