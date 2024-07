Quién es y cómo piensa el elegido para ser director de Radio Nacional San Juan

Actualmente trabaja en Radio Metro, conduciendo un magazine político. Pasó por varias emisoras como San Martín, AM1020, Radio Sarmiento, Armonía, e incluso en Radio Nacional durante dos años. Allí estuvo con Luis Víctor Paredes y en el móvil de la mañana, dijo.

Miranda inició en la UNSJ la carrera de Tecnicatura en Periodismo pero no la concluyó, porque empezó a trabajar en los medios de comunicación desde muy joven. Y a la par del oficio, se fue formando con cursos y capacitaciones en comunicación social, según destacó.

image.png Jesús Miranda junto a Karina Milei y José Peluc.

A la par de su trabajo en radios, empezó a ejercer prensa institucional. Trabajó en Prensa y Comunicación del Ministerio de la Producción durante la gestión del peronista Andrés Díaz Cano. Pero su desempeño más intenso fue al lado de Roberto Basualdo, a la par que ayudaba con la comunicación de la Municipalidad de 9 de Julio en la gestión de Miguel Núñez. "Yo era el encargado de prensa y comunicación de Basualdo y, por ende, de Producción y Trabajo. Por lo menos diez años estuve con él". En ese ámbito lo conoció de cerca a Marcelo Orrego, que fue presidente del partido. Apenas el santaluceño entró en la conducción, Miranda se fue con Peluc, que se alejó del armado, convocado por el partido ADN.

Con las elecciones de 2023, Miranda se convirtió en el colaborador de prensa multifuncional de La Libertad Avanza, fuerza a la que se volcó de lleno, donde lo necesiten. Así suele ayudar al senador Bruno Olivera, al propio Peluc o en cuestiones generales del partido de Milei en San Juan. "En realidad hago de todo un poco. Todo lo que te haga falta en La Libertad Avanza", comentó.

image.png Jesús Miranda, con el equipo de La Libertad Avanza.

Los planes para Radio Nacional

Tanta confianza tiene entre los libertarios Miranda que su nombre es el único propuesto para el estratégico cargo de director de Radio Nacional San Juan.

Miranda habló con TIEMPO DE SAN JUAN en el caso hipotético de que sea efectivamente nombrado, lo que en LLA local entienden que es una cuestión inminente. "para mí es un gran desafío porque estar al frente de una radio en la que yo estuve un tiempo contratado. Ahora pasar a ser director es una gran responsabilidad. Diría que es un sueño cumplido para mí", dijo.

No obstante, con Peluc avanzaron en charlas sobre la impronta de esa institución. "Con José estuvimos hablando algo de cuál es la idea para hacer en la radio", expresó.

"Lo que en realidad se pretende hacer es hacer una radio plural. Y dentro de esa radio plural, porque, muchos hablan de pluralidad, pero hay que llevarlo a la práctica", adelantó Miranda.

Sobre sus planes para Radio Nacional, Miranda describió: "¿Qué significa ser o hacer una radio plural? Que tenga una diversidad de programas, que abarque lo cultural, lo deportivo, lo social, lo que a la gente le interese escuchar, ¿no es cierto? Y también una pluralidad en voces, eso también es importante. Y cuando hablamos de voces hablamos de que hay que escuchar a todos los sectores, sean sectores minoritarios, sean grupos, toda esa gente hay que escucharla. Sí tienen que tener participación en la radio. También estimo yo que el diálogo, el fomento del diálogo es muy importante. Porque cuando hay diálogo entre dos personas y hay ideas ¿por qué no escucharlas?".

"Y lo más importante para mí, esto es personal, es la independencia editorial. Esto se ha hablado muchísimo, más en Radio Nacional, y si hablamos de independencia editorial, no hay que permitir que se someta a intereses políticos, ni menos a intereses económicos, porque eso sería seguir en lo mismo", se explayó Miranda.

image.png

Además, Miranda dijo que "la idea es hacer una radio competitiva, una radio que se escuche, Radio Nacional tiene muy buenos profesionales, además me animo a decir que tiene los mejores locutores y periodistas. Y bueno, ¿por qué no hacer una nueva propuesta, una radio nueva, una radio que se escuche, que sea competitiva a la altura de otras radios en San Juan, y tenga todo esto que menciono".

Analizó que "Radio Nacional si bien es una radio pública, pertenece a la estructura del Estado, pero tiene que tener todas las voces, todas las voces tienen que ser escuchadas y no someterse a una ideología política".

Destacó que "yo trabajaba ahí, y muchas veces, no muchas veces no, siempre, se bajaban líneas políticas y no podías salirte de eso. La idea es que ahora todos puedan opinar, que no haya periodistas militantes, porque si no vamos a estar en la misma".

Sobre el director de Radio Nacional, a nivel nacional, Héctor Caballero dijo que "lo conozco. Es un productor artístico, pero nunca hablé con él". Miranda dijo que no sabe cuántos trabajadores hay y que espera que si se concreta la nominación se pueda empapar de la realidad de la emisora inmediatamente para poder iniciar el nuevo plan de trabajo.

¿Cómo se trabaja en una radio sabiendo que la Libertad Avanza vienen desactivando los medios públicos? El plan nacional no es que desaparezca Radio Nacional, aseguró. "Por ahora la idea es que tenga una programación nacional, una cadena nacional con todas las provincias, y después San Juan va a tener su espacio", afirmó.

"La idea es cuando tengamos la oportunidad, hacer mucho en producción local, en contenido local", destacó. ¿Y el financiamiento va a estar complicado? "Eso no sabría decirte cómo se va a manejar", respondió.

Por lo pronto, según informaron a TIEMPO DE SAN JUAN desde LLA "Jesús está propuesto por nosotros hace bastante pero estamos esperando la resolución que lo designe. Por lo que tenemos entendido está bastante acelerado así que puede llegar a salir en cualquier momento". Quién quedará trabajando en Prensa de los libertarios sanjuaninos si sale Miranda es otro cantar. No hay nombres en danza todavía.