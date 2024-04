Qué dicen los ministros de Orrego sobre cómo gestionarán con la motosierra en la nuca y bajo la austeridad

“Creo que el desafío más importante está en lograr consenso para que todos tiremos para el mismo lado y podamos avanzar, pese a esta situación de crisis generalizada que está viviendo el país. Nuestro Gobernador ha hecho, un llamado al diálogo y confiamos en que va a ser así. Creo que lo más difícil es conseguir los recursos, porque tenemos las ideas, tenemos los medios, pero teniendo en cuenta los recursos hay que empezar a hacer un orden de prioridades. Entonces probablemente hay que derivar esos recursos a las necesidades urgentes. A veces los ministerios tenemos muchas ideas y proyectos, pero requieren una afectación presupuestaria que hoy por hoy no estamos a lo mejor en condiciones de hacer. Eso tiene que esperar.

De todos modos, creo que hay esperanzas. De a poco se va viendo una estabilización un poco en la economía. Lo que pasa es que para los argentinos es difícil, por supuesto, tener paciencia cuando llevamos tantos años de crisis. Tenemos que tener en cuenta que esto no es algo que ha pasado en tres meses o en un año. Son años de una situación económica insostenible, de políticas que han tratado de ocultar la realidad económica del país. En el caso mío, puedo mencionar las tarifas, el transporte, una tarifa que no era real, que era inexistente. Cuando vos tenés que empezar a sincerar esas tarifas es difícil, son decisiones que no son agradables, pero son necesarias”.

Guido Romero, ministro de Turismo

“El Gobernador nos ha dicho lo que ya nos venía diciendo, que tenemos que gestionar mucho con austeridad, cuidando cada centavo, para que ese peso que nosotros podamos invertir, en el caso nuestro, en turismo, en cultura o en deporte, sea lo mejor para los sanjuaninos. Nosotros venimos cumpliendo con los objetivos, obviamente en forma más austera, pero haciéndolo. Hemos tenido un fin de semana con muchísimas actividades de distintos tipos y en distintos lugares de la provincia, con lo cual eso ha generado unos números muy buenos a nivel turístico y a nivel económico para la provincia y para los prestadores turísticos que tanto lo necesitaban. Sin duda, el Gobernador se refirió también al crecimiento del empleo estatal o público sobre el empleo privado y nosotros lo que tenemos que trabajar es mucho con el sector privado para que el sector privado pueda crear puestos de trabajo en blanco, como deben ser, y para que la gente pueda generar el trabajo dentro de lo que son los prestadores, en este caso turísticos, o en las empresas, en las industrias, y no solamente en el Estado”.

Roberto Gutiérrez, ministro de Hacienda

“Estamos atravesando una situación muy crítica a nivel nacional desde el punto de vista económico, y ese punto de vista económico también incide en la situación social. Por lo tanto, el Gobernador, en su discurso ha expresado que la forma es hacerlo entre todos, escuchando, dialogando y trabajando, para salir todos en conjunto de esta crisis. El desafío más importante para nosotros es hacer crecer la economía para que tengamos menos dependencia del Gobierno nacional. Y esto se logra apostando a las actividades de minería, economía del conocimiento y energía alternativa. Esas son, para nosotros, las principales actividades y donde vamos a hacer hincapié. Son los principales motores. Sin dejar de establecer que el turismo, la actividad industrial en general, son importantes, sin duda”.

Emilio Achem, secretario de la Gobernación

“Sin dudas uno de los principales desafíos es poder llegar a cada uno de los municipios. La coparticipación de la provincia derrama directamente a los municipios, no obstante, el Gobernador ha estado siempre en contacto y está con los intendentes en los casos puntuales principalmente para ir resolviendo las necesidades. Como lo dijo el gobernador, el cambio de relación nación-provincia ha sido abrupto y nos estamos acomodando, procesando y buscando este nuevo federalismo que plantea el gobierno nacional y que los gobernadores están buscando también encontrar el plan de este nuevo federalismo que plantea mi ley y ver si dentro de ese esquema podemos obtener los mejores beneficios para San Juan.

Creo que, fundamentalmente a corto plazo, el primer desafío es sostener los puestos de trabajo, eso es fundamental para que la provincia continúe funcionando. Sostener también el poder adquisitivo del salario estatal. En San Juan el salario estatal es el más fuerte para la cadena de pagos y por lo tanto es decisión también del Gobernador mantenerlo lo mejor que se pueda en función de cómo venga la recaudación fiscal y prioritariamente salud, educación y seguridad, dentro de este esquema de ajuste que el Gobierno nacional está haciendo y de las cuales las provincias no estamos exentas. Las prioridades van por ahí”.