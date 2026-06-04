Orrego estuvo presente en la Legislatura mientras trataban el plan de infraestructura provincial

Mientras la Cámara de Diputados de San Juan debatía este jueves la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego se hizo presente en la Legislatura para seguir de cerca la sesión.

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El mandatario arribó cerca de las 11.30 al edificio legislativo y se ubicó en el recinto para presenciar el tratamiento del proyecto que autoriza a la provincia a acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares destinado a la ejecución de obras estratégicas en materia vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional.

La presencia de Orrego no pasó desapercibida. Se trató de una situación poco habitual en la política sanjuanina, ya que los gobernadores suelen concurrir a la Cámara de Diputados únicamente para brindar el discurso anual de apertura de sesiones ordinarias, una instancia institucional para la que son formalmente invitados por la Legislatura. Fuera de ese contexto, no es frecuente que un mandatario provincial asista personalmente a una sesión parlamentaria, por lo que su llegada fue interpretada como una muestra de la relevancia que el Ejecutivo le otorga a la iniciativa.

Durante su estadía en la Cámara, Orrego se sentó junto a varios intendentes, entre ellos José Castro, de Angaco, y Daniela Rodríguez, de Chimbas, Daniel Banega, de 9 de julio y Rodolfo Jalife, de 25 de Mayo.

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Poco después, los intendentes ocuparon otros espacios y se sumaron a Orrego funcionarios del oficialismo, entre ellos, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; la intendenta de Capital, Susana Laciar; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; y los ministros de Salud Amilcar Dobladez, de Gobierno Laura Palma y de Educación Silvia Fuentes.

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Antes del inicio de la sesión, un grupo de jefes comunales peronistas también llegó a la Legislatura para seguir de cerca la discusión del proyecto y reclamar mayores precisiones sobre los alcances del financiamiento.

Entre los presentes estuvieron Fabio Aballay (Pocito), Daniela Rodríguez (Chimbas), Romina Rosas (Caucete), José Castro (Angaco), Sebastián Carbajal (Calingasta), David Domínguez (Ullum) y Analía Becerra (San Martín).

La postura del PJ

La presencia de los intendentes se produjo horas después de que el Partido Justicialista de San Juan difundiera un comunicado fijando postura sobre el proyecto.

En ese documento, el PJ sostuvo que no se opone a la obra pública ni al financiamiento para el desarrollo provincial y reivindicó la inversión estatal como una herramienta fundamental para generar empleo, mejorar la infraestructura y promover el crecimiento económico y social.

Sin embargo, también expresó preocupación por la falta de precisiones respecto de aspectos centrales del eventual endeudamiento, como las tasas de interés, los plazos de amortización, las garantías y el impacto que podría tener sobre las finanzas provinciales en los próximos años.

Con el gobernador presente en el recinto y los intendentes peronistas siguiendo atentamente el debate, la sesión adquirió un fuerte contenido político. El oficialismo busca obtener el respaldo legislativo para avanzar con el plan de financiamiento, mientras que la oposición insiste en contar con mayores detalles antes de acompañar una de las herramientas económicas más importantes que impulsa la gestión de Orrego.