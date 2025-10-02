jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

Llegaron a San Juan las más de 600.000 boletas para el 26 de octubre

Este jueves, la Secretaría Electoral confirmó el arribo de las boletas únicas de papel, el nuevo sistema de votación que estrenará la Argentina en los próximos comicios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-02 at 6.44.05 PM

Las boletas que se utilizarán en los comicios del próximo 26 de octubre ya se encuentran en San Juan. Desde la Secretaría Electoral confirmaron que los documentos llegaron este jueves desde Buenos Aires bajo estricta vigilancia del Ejército, encargado de su traslado por vía terrestre y de mantener su custodia en la sede judicial hasta el día de la votación.

Lee además
la razon por la cual hay negocios cerrados en el centro de san juan
Sorpresa

La razón por la cual hay negocios cerrados en el centro de San Juan
la presion cambiaria lleva al dolar blue en san juan cerca de los $1.500 y en los bancos se vende mas barato
Mercado cambiario

La presión cambiaria lleva al dólar blue en San Juan cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato
image

En total, la provincia recibió cerca de 660 mil boletas, una cifra que supera levemente los 620 mil electores habilitados para participar de los comicios. Como ya adelantó Tiempo de San Juan anteriormente, con esta cantidad extra se prevé para cubrir posibles incidencias durante la jornada electoral, como boletas dañadas o reemplazadas por los votantes, situaciones contempladas por la normativa vigente.

La impresión de las boletas se completó hace aproximadamente un mes, siguiendo el proceso oficial de diseño y validación establecido por la Justicia Electoral. Ahora, se procederá a la revisión final de los ejemplares y a su posterior distribución en cada mesa de votación.

Con este operativo, San Juan avanza en la organización de las elecciones con todos los elementos necesarios para garantizar un acto comicial seguro y ordenado, bajo estricta custodia y planificación previa por parte de las autoridades.

Temas
Seguí leyendo

Tras el cierre de la fábrica de Tía Maruca en Chascomús, en San Juan buscan preservar las fuentes de trabajo

Una promoción comercial por el Día de la Madre destapó grietas dentro de la Federación Económica de San Juan

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula

Aparecieron imágenes de una nueva pelea de alumnas en la puerta de un colegio de San Juan

San Juan, entre las provincias más golpeadas por la caída de transferencias nacionales

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan

Teatro, cuarteto y rock: todos los espectáculos que habrá en octubre en San Juan

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
como se implementara en san juan el innovador programa cuentas claras, que lleva la educacion financiera a las aulas
Educación

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó
Furioso ataque

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Una mujer murió quemada luego de prender un cigarrillo mientras estaba internada en Terapia Intensiva
Tremendo

Una mujer murió quemada luego de prender un cigarrillo mientras estaba internada en Terapia Intensiva

Te Puede Interesar

Atrapan al ladrón que se hizo pasar por obrero y se robó un martillo demoledor
En Rawson

Atrapan al ladrón que se hizo pasar por obrero y se robó un martillo demoledor

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegaron a San Juan las más de 600.000 boletas para el 26 de octubre
Elecciones

Llegaron a San Juan las más de 600.000 boletas para el 26 de octubre

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales pidió la absolución
Mala praxis

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales pidió la absolución

Copa Argentina: River madrugó con la ley del ex y le gana a Racing con un gol de Salas
En Rosario

Copa Argentina: River madrugó con la ley del ex y le gana a Racing con un gol de Salas

Otro revés al Gobierno de Milei en el Senado: reestablecieron las leyes del Garrahan y de Financiamiento Universitario
Sesión

Otro revés al Gobierno de Milei en el Senado: reestablecieron las leyes del Garrahan y de Financiamiento Universitario