La declaración del Kanki Orrego sobre el 2025 que generó incertidumbre en Cambia San Juan

Este martes, el jefe comunal negó la posibilidad de una candidatura. "No, yo estoy muy concentrado en mi gestión. Sé qué quiero y cómo quiero llegar a final del mandato. Y la verdad que ni siquiera se ha hablado", dijo el hermano del Gobernador en una entrevista a Canal 13 de San Juan. Incluso habló sobre la posiblidad de que se lo pidan: "Creo que hay muchas personas capaces. Y lógicamente, creo que va a estar muy bien representado nuestro partido, o nuestro frente, en la próxima elección". Una declaración a tono con el momento de la provincia y el país. "No podía decir otra cosa", dijeron las fuentes.

Las definición, tan categórica, desmontó la idea de un Orrego en la boleta, al menos por ahora. Por supuesto que, actualmente, el mandatario provincial baraja las alternativas posibles para el 2025, pero la única que trascendió y que -sobre todo- cuajó en la coalición de gobierno era que el primer candidato a diputado nacional fuese el intendente de Santa Lucía.

Los socios están entusiasmados con la opción del Kanki para el año que viene. Hay argumentos sobre una eventual salida del gobierno municipal. Primero, es un municipio que gobiernan los hermanos Orrego desde el 2011. Segundo, en la Municipalidad quedarían hombres y confianza para continuar la gestión, bajo el mando del actual presidente del Concejo Deliberante, el empresario Juan Manuel Roca, que siempre podrían consultar a Orrego y también al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. Tercero, el apellido es el apellido del proyecto político que encarna su hermano. Cuarto, la tendencia del partido del gobierno -Producción y Trabajo- de posicionar a uno propio que sea del riñón de la conducción. Quinto, Kanki tiene una extensa trayectoria, una buena imagen en Santa Lucía y un nivel de conocimiento aceptable en el resto de San Juan. Sexto, el aparato del Estado a favor.

Además, un Orrego podía ser un principio ordenador en la lista. Según presumieron las fuentes, morigeraría cualquier tipo de discusión de índole interna. Kanki podía sumar a la lista al presidente del Pro San Juan, el diputado provincial Enzo Cornejo. También al ministro de Producción y presidente del partido Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández. O incluso podía anexar al jefe de Asesores del Gobierno local y fundador del partido Actuar, Rodolfo Colombo, que tiene varias campañas en la espalda y está instalado en el electorado.

En tanto, los nombres de mujeres que trascendieron son aquellos que tienen proyección provincial por la misma dinámica de su función en el Estado: la ministra de Gobierno, Laura Palma, y la secretaria de Cultura, Belén Barboza.

La negativa del Kanki a competir en las elecciones como candidato generó incertidumbre entre los socios. ¿Qué va a pasar ahora? En Off the record, el streaming de Política del Tiempo, Colombo comentó que habían tenido charlas breves e informales sobre el 2025, pero no como comando de campaña. "El año que viene, más allá de que sea una elección nacional, va a tener muchos condimentos provinciales. La gente va a respaldar a Orrego con sus diputados. Si nosotros tenemos carencia en Diputados, la mejor manera de corregirlo es el año que viene", se limitó a contestar.