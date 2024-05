Javier Milei se molestó por algo que quería preguntarle una periodista extranjera: "Una falta de respeto"

Tras el extenso diálogo, Rosario intentó virar la conversación hacia otro plano y le solicitó al Presidente la posibilidad de hacerle algunas preguntas personales.

Ante esto, Milei reaccionó con dureza: "No, temas personales no, no contesto temas personales". Y, tras una leve insistencia de la periodista, sumó: "No tengo por qué. Me parece una falta de respeto además".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/UHN_Plus/status/1788885477291909400&partner=&hide_thread=false | ES VIRAL



El presidente de Argentina Javier Milei cortó en seco a una periodista de Univisión luego de que esta le anunciara una pregunta de índole personal.



“No contesto temas personales (…) Me parece una falta de respeto además”, dijo Milei. pic.twitter.com/nBOPbN8pTk — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 10, 2024

Días después de la entrevista, el primer mandatario publicó en sus redes sociales un tuit en referencia a esta donde tomó como ejemplo el diálogo para advertir "como siguen operando algunos 'periodistas' y políticos".

"La periodista, respetuosa por cierto, casi que a modo de confesión, reconoció que varios periodistas y políticos argentinos la llamaron para que me agreda durante la nota con cuestiones personales", advirtió Milei.

Y agregó: "Hay un complot de un grupito de políticos, periodistas y empresarios que no pueden aceptar que perdieron el poder y están desesperados por hacer cualquier cosa para volver".

Sin embargo, Rosario aclaró en vivo con Univision como fue la situación y marcó que "el Presidente tuvo una interpretación muy libre" de un comentario que ella dijo al finalizar la entrevista.

Y se explayó: "Terminó la entrevista y tuvimos una breve conversación entre el equipo presente y todos los que estábamos allí y se habló sobre este momento de preguntas personales y les conté como yo, cuando iba camino a la entrevista, me informé con personas, argentinos, fuentes de información que usamos los periodistas para prepararme y hablar de todo, pero nunca, en ningún momento, se mencionó ni a políticos ni a periodistas".