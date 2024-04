Importante fábrica de electrodomésticos despide a 200 cordobeses por la caída de las ventas

image.png

A principios de este año comenzó la reducción de personal por la caída exponencial de las ventas, a tono con la caída del consumo general en Argentina, por el proceso de licuación de salarios, jubilaciones, y ahorros de los argentinos.

Por ejemplo, su principal producto, el lavarropas de carga frontal, se vende un 50% menos que en 2023.

image.png

Diego Viano, el intendente de esta ciudad de poco más de 6.000 habitantes, manifestó su preocupación por el golpe económico y social que los 200 despidos confirmados, más el cierre por una quincena manteniendo sólo guardias mínimas, representan para Luque.

image.png

“La venta ha caído un 50% en el mercado interno. Por eso repercute en otros tipos de actividades también acá, hay tercerizados. Hay elementos que se fabrican por fuera de la fábrica que también se están resintiendo”, señaló el mandatario.

Los trabajadores reniegan de los nuevos dueños, inversores extranjeros: “La situación que estamos pasando es muy fea. Con los dueños anteriores, que eran del pueblo, se le buscaba la vuelta, no te desocupaban”, comentó uno de ellos, ahora cesanteado.

“Tengo un hijo discapacitado. Me quedé sin obra social para él y tuve que cortar su tratamiento. En Luque ahora ves al cartero y parece que vieras al cuco. El día que me dejaron sin trabajo yo había ido a trabajar como siempre. Llevaba 31 años en la fábrica y nunca tuve un llamado de atención. Cuando iba a entrar a mi casa veo al cartero que dobla por mi cuadra. Ahí nomás me imaginé lo peor y no me equivoqué: me traía el telegrama que decía que no tenía que volverme a presentar a la empresa”, contó otro de los despedidos.

No es la única empresa de Córdoba, provincia donde Javier Milei obtuvo uno de sus triunfos más resonantes, que está despidiendo personal. La fábrica Bimbo, por ejemplo, desvinculó en los últimos días a 20 de sus 170 trabajadores.