Los “dinosaurios” abrieron fuego: dudas con JxC, hola Javier Milei y la estrategia de Basualdo en 2015

Pasó mucha agua bajo el puente. Pasaron las elecciones primarias y las generales de 2021, y faltan ocho meses para el 2023. Sin embargo, no hay comunicación entre Consenso Ischigualasto y Juntos por el Cambio en San Juan. Apenas cruces mediáticos e invitaciones a charlar que no se dieron. Aunque son opositores al gobierno de Sergio Uñac, están dentro del mismo espectro ideológico y hasta han confluido alguna vez en listas del pasado, pero hoy no hay comunicación. A principio de año se replanteó la idea de unidad. Pero no. Los “dinosaurios” están hastiados de la espera y armaron una estrategia que ya tuvo éxito en el pasado. Son más que halcones. Juegan con un pesado a nivel nacional, el libertario Javier Milei.

El 2022 empezó cargado de reuniones. Consenso tiene una estructura variopinta y la hicieron funcionar con referentes en Buenos Aires. Están estrechando relaciones con los líderes de cada partido, incluso con los que tienen buena relación con JxC. El primero en mover fue el ex candidato a diputado nacional, Marcelo Arancibia, quien se reunió con la presidenta de Generación para un Encuentro Nacional (Gen), Margarita Stolbizer. En marzo ya tenía lista la junta promotora del partido en la provincia, con él como apoderado y la ex afiliada a Propuesta Republicana (Pro), Patricia Ontiveros, una de las denunciantes de Enzo Cornejo ante la Justicia Federal por la falta de presentación de balances.

Otro de los que viajó a la capital del país es el titular de la Coalición Cívica-Ari en San Juan, Facundo Guzmán, que ocupó el tercer lugar en la lista de aspirantes al Congreso en 2021. Estuvo con Maximiliano Ferraro, el líder nacional que quedó a cargo luego que Elisa Carrió dio un paso al costado de la conducción del espacio. La respuesta: “Jueguen”. En este caso, Ferraro también tiene charlas con el macrismo local, a través de la novel agrupación La Generación, por eso no hubo una respuesta concluyente. Además, el radical disidente Carlos Quevedo Mendoza mantuvo encuentros virtuales con el dirigente porteño Martín Lousteau, que también es cercano a JxC, sobre todo con Rodolfo Colombo y el presidente de la UCR local, Horacio Tello. Como se verá, visto desde un enfoque macro, ambas alianzas opositoras abrevan en los mismos ríos.

Sin embargo, la reunión que más trascendió y tuvo repercusión fue la de Alfredo Avelín Nollens con el libertario Milei. Sorprendió. Principalmente, porque el economista es una figura en disputa. Todos quieren quedarse con la melena de león. Desde el Partido Libertario local, de la ex afiliada al Partido Justicialista, Yolanda Moreno, hasta el mendocino Partido Demócrata, que desembarcó en la provincia para darle estructura a un sector libertario que es dirigido por Carlos Montivero y poner la boleta en el cuarto oscuro. Ergo, que el titular de la histórica Cruzada Renovadora se juntara con Milei generó ruido. No obstante, marcó dos cosas: 1) En la boleta “dinosauria” estará el economista; 2) se distancia de JxC que, en la provincia, sigue el estilo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que es una paloma, de acuerdo al criterio de clasificación que usan para definir si son de centro derecha o ultra derecha.

Fuentes jerárquicas de Consenso confirmaron esta información, que circuló durante la semana en cafés céntricos y en redacciones. En estricto off, manifestaron que “sabemos que Juntos por el Cambio no tiene intención de juntarse con nosotros”. Eso, de alguna manera, les libera las manos. Tratarán de sumar a los candidatos del arco opositor nacional al que sean afines. “Milei está casi cerrado”, pero “eso no significa que tengamos otros cierres”. Lo harán “como hizo Basualdo en 2015”, dijeron. El senador, que ese año tuvo de candidato a vice a Enrique Conti, pegó su boleta a tres candidatos a presidente, todos de la coalición Unidos por una Nueva Argentina (Una). La fórmula sanjuanina sumó a Sergio Massa, Adolfo Rodríguez Saá y José Manuel de la Sota. “Que no sorprenda que metamos diputados”, apuntaron.

En lo estrictamente provincial, la lógica es similar: sumar y unificar. No con la fuerza que conduce Marcelo Orrego. Ya quedó claro que los teléfonos no suenan. “Estamos a meses de la decisión y no tienen ganas”, dijeron, y contaron que, en 2021, ofrecieron prácticamente el oro y el moro, cuando ofrecieron ir a una Paso a sabiendas de que iban a ser derrotados. “Nos quedábamos en la casa y, en la general, ganaban”. Pero no. Orrego quiso demostrar su tesón de líder al confeccionar la lista con un miembro de Producción y Trabajo a la cabeza, y decir que no a Arancibia y compañía. Mal no le fue. Estuvo a menos de dos puntos de ganarle la elección al Frente de Todos. Sin embargo, dado que Consenso Ischigualasto sacó casi 9%, con el diario del lunes, si no hubiese existido la dispersión del voto opositor, es válido decir que se hubiesen alzado con las dos bancas en la Cámara de Diputados.

Ahora, el planteo “dinosaurio” no es tan amistoso. “Si nos llaman, los escucharemos, obvio que vamos a agotar las instancias de diálogo, pero no vamos a ser nosotros los que inviten otra vez, ya lo hicimos varias veces”, sostuvieron.

A nivel local el armado tiene sus bemoles. La fecha de elecciones será en los primeros meses de 2023 -junio o julio-, la pelota empezó a rodar y hay que armarse. ¿A qué apelan? Bueno, la carta principal no está. La modificación del Código Electoral eliminó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y no se sabe qué sistema las reemplazará. Ya sea Ley de Lemas limitada o colectora. Entonces, al no haber un árbitro que indique las reglas, por estas horas, fatigan combinaciones. Convencidos de que las Paso no servían sino como una encuesta muy cara, barajan que haya tres aspirantes al sillón de Sarmiento, de haber Lemas: de Acción por una Democracia Nueva (Adn), el ex candidato Martín Turcumán, de la Cruzada Renovadora, la ex candidata Nancy Avelín y eventualmente un extrapartidario, cuyo nombre está guardado bajo siete llaves. Si no hay Lemas, bueno, el más competitivo, probablemente Turcumán.

Tienen en la mira el resultado de 2019. Cuando el ex Frente San Juan Primero, actual Consenso, obtuvo un intendente, dos diputados provinciales y 17 concejales. Aún saliendo en el tercer puesto. Después la cuestión se puso vidriosa. El jefe comunal de Angaco, Carlos Maza Pezé, se pasó a las filas del entonces Frente Todos, al bloquismo. Pero aseguraron que mantiene el caudal de votos. Más ahora, cuando el Concejo Deliberante se puso en contra del intendente y hay un revuelo institucional que el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, subsanó por unos días, y luego los ediles peronistas desconocieron los acuerdos pactados. En Zonda también manifestaron ser fuertes. Tienen dos concejales. Uno de origen, Carlos Cortez, y una que dejó Juntos por el Cambio y pasó a Consenso, Silvana Fernández. También aseguraron que tienen un buen caudal en Jáchal, donde salieron terceros en las generales de 2019.

Por supuesto, como se dijo en notas anteriores, los afiliados al Pro San Juan que militan con los “dinosaurios”, Hugo Ramírez y Fernando Patinella, están en tratativas para conseguir adherentes y luchar por quedarse con el partido amarillo, que este año renueva autoridades. Tienen en miras una presentación judicial porque entienden que el mandato de Enzo Cornejo está vencido y no puede pedir prórroga. Van por la estructura. Tienen contacto con la presidente de la fuerza nacional, Patricia Bullrich. Pero Cornejo cuenta con el respaldo casi unánime a ese nivel. De hecho, en la última visita a San Juan, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, tildó al espacio de “instrumento del oficialismo” por dividir votos.

Uno por uno, los partidos que componen Consenso Ischigualasto

Acción por una Democracia Nueva (Adn), Cruzada Renovadora, partido Pais, el Partido Socialista, el Puc, Gen, Coalición Cívica-Ari, Partido Socialista Auténtico, la Agrupación UCR (radicales disidentes), la Agrupación Pro (macristas disidentes), Autoconvocados, Movimiento Independiente de Jubilados Raúl Castel y Más Esperanza.

Más votos en las generales que en las Paso

En un panorama tan polarizado entre los frentes principales, supo hacerse lugar Consenso Ischigualasto. En las primarias, los "dinosaurios" -fórmula integrada por Marcelo Arancibia y Susana Ocampo- obtuvieron 33.585 votos-, que se tradujeron en el 8,99%. Este domingo, en las generales, hubo una merma en porcentaje, pero no significativa. De hecho, sacaron más sufragios -34.964- aunque con una traducción menor en la torta provincial, 8,58%.