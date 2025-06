Tragedia en Ruta 40: pidieron apartar a la jueza de la causa por rechazar el juicio abreviado

f5db24e0-a758-473e-91a1-d4b06846c7ff.jfif

Torres señaló que la opinión de la querella no resulta vinculante y por ello no debería ser suficiente motivo como para no dar lugar al acuerdo de pena al que habían arribado, es decir, 3 años de prisión efectiva bajo la modalidad domiciliaria. Sin embargo, no sólo pidió la nulidad del dictamen, sino también recusó a Gloria Verónica Chicón.

Esto último lo hizo de manera oral y no en el planteo escrito que le efectuó a Raed, quien deberá definir en los próximos días que decisión toma, si respalda el fallo de la jueza o, bien, si lo rechaza y ordena que haya un cambio de magistrados.

Por su parte, el nuevo defensor del conductor boliviano acompañó y sostuvo los mismos agravios que la fiscalía, sumado al cuestionamiento que le hizo a la calificación de la causa. A su entender, el abogado que reemplazó a Filomena Noriega indicó que la imputación no debía ser tan grave como así lo definió el fiscal del caso, Adolfo Díaz.

Es que Díaz acusó a Flores Condori por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y por exceso de velocidad. No obstante, manifestó que este último agravante está de más, en su estrategia de que su patrocinado reciba una pena menor a la que podría recibir.

La parte querellante, representada por Sandra Leveque, ofrece resistencia al acuerdo de pena dado que la familia de una de las víctimas fatales, Carolina Sastre, pretende que el responsable del trágico siniestro vial ocurrido el 15 de enero de este año vaya tras las rejas y no sea beneficiado con la prisión domiciliaria.