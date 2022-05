Piden la captura de un changarín de Rivadavia por el abuso sexual de su hija, su hijastra y tres sobrinas

Las sospechas que pesan sobre él son graves, como las de abusar de su propia hija , de su hijastra y hasta de tres sobrinas. Pero el hombre desapareció. La Policía ya allanó su casa en Rivadavia y no lo encontró. Tampoco se presentó a la audiencia de este martes y finalmente una jueza de garantías lo declaró prófugo, por lo que dispuso el pedido de captura.

El sujeto tiene 39 años y es de un barrio de Rivadavia. No se da su identidad para proteger a las cinco nenas, las supuestas víctimas y parientes directas del ahora sospechoso. El pedido de detención lo hizo la fiscal Ingrid Schott, de la Unidad Fiscal de Investigaciones del Centro ANIVI, y la orden de captura la libró la jueza de garantías Gloria Chicón.

Esto en razón de que fue notificado en dos ocasiones para que se presentara y no apareció en las audiencias. Viendo que no comparecía, la Policía lo buscó en su domicilio en Rivadavia y tampoco no lo encontró. En la audiencia de este martes, la fiscal Schott pidió que se lo declarase en rebeldía y la jueza Chicón hizo lugar.

La denuncia la presentó la pareja del ahora prófugo, el pasado 24 de marzo. La mujer dijo que su concubino abusó sexualmente de su hija biológica de 7 años, pero también hizo lo mismo con la hija de ella –sería la hijastra del sujeto- de 9 años. Esto dio inicio a la causa por parte de la fiscal Schott. Sin embargo, en los días posteriores, ampliaron la denuncia señalando que el mismo changarín habría sometido o manoseado a sus sobrinas de 5, 7 y 8 años.

Además de pedir la detención del sospechoso, la jueza Chicón autorizó que empiecen con las entrevistas a las niñas para tomarles declaración.