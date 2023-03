Perdió a su tío en un brutal crimen en Médano de Oro y su lucha para que se haga justicia no para

La muerte de su tío la afectó muchísimo y no puede superarlo. “Tengo pesadillas por las noches”, expresa. Además, ella sufre día a día y con lágrimas en sus ojos dice, “Me siento culpable de lo que pasó”.

"Podes hablar con cualquiera y todos te van a decir lo que era mi tío. Todos los querían" "Podes hablar con cualquiera y todos te van a decir lo que era mi tío. Todos los querían"

Yamel comentó que los problemas entre “Mito” y su hermano Eliseo Rodríguez tienen data desde hace 30 años. Contó que siempre fue mala persona y que nunca hubo buena relación. “Él quería todo”, la joven dijo que Eliseo siempre quiso la propiedad para él. Esta finca era manejada por los hermanos.

“El diablo está suelto” era la frase que “Mito” le decía a su sobrina. Así se refería el hombre asesinado por su hermano. Siempre lo catalogó al ahora acusado como un hombre violento y con el cual “nunca debías tener problemas”.

La lucha de Yamel no ha parado nunca y ahora está sufriendo con el debate, donde le tocó ser una de las testigos. “Vi fotos y me partió verlo ahí tirado, con sangre”. Pero lo peor no es eso, mientras ella hablaba, su tío Eliseo Rodríguez, gesticulaba y se reía; el presidente del triunvirato tuvo que pedirle que dejara de gesticular porque era una falta de respeto. Yamel ante esta situación comentó: “Se me cagaron de risa siempre, y ahora también”.