En qué quedó la causa del muerto sepultado por error

Según explicó Guadalupe Guzmán, la letrada que representa a la familia del hombre cuyos restos fueron despedidos por personas a las que nunca conoció, la investigación “no ha avanzado en nada” y por el momento no hubo una resolución de parte del Tercer Juzgado de Instrucción, conducido por Guillermo Adárvez.

Acorde señaló la abogada, todas las declaraciones que debían tomarse se realizaron, aunque no hubo definición acerca la calificación delictiva que se habría cometido, ni tampoco responsables aparentes. “No le encuentran tipificación legal al cambio de cadáveres”, sostuvo.

En ese aspecto, Guzmán indicó que en dos oportunidades solicitó un pronto despacho al juzgado, pero no tuvo la respuesta que esperaba. “Es claro que hubo una cadena de irresponsabilidades y la familia Bolado todavía no tuvo la justicia que esperaba”, agregó.

La letrada que aseguró haber hecho “todo lo humanamente posible”, en materia legal, aseguró que teme que la causa sea archivada y que todo lo acontecido quede en la nada. Es que detalló que, al no contar con un fallo en lo penal, en el ámbito civil tampoco se pudo avanzar demasiado a pesar de que sean carriles diferentes.

Aseveró que lo que se supo en la instrucción fue que el servicio fúnebre de Chimbas que intervino habría cometido el error, al llevarse el cuerpo que no correspondía de la Clínica Santa Clara. Ese habría sido el inicio de la confusión. “Yo creo que son todos responsables, pero no se ha señalado a ninguno en particular hasta ahora”, expresó.

Cómo fue sepultado por error

Después de 24 horas dramáticas para la familia de Alipio Bolado, la justicia halló el cuerpo del hombre de 78 años que estaba perdido. Lo encontraron en una tumba del cementerio privado de 9 de Julio, donde fue sepultado por error por otra familia sanjuanina, cuyo difunto se encontraba en la morgue de la clínica Santa Clara.

Desde la clínica privada explicaron que ellos cumplieron con los protocolos, ya que constataron que el cadáver se encontraba correctamente rotulado con sus datos personales y señalaron a la funeraria en cuestión.

Las primeras versiones señalaron a la cochería Lanusse-Annechini. Sin embargo, después aclararon que se trataba de otro servicio fúnebre llamado El Zonda.

La confusión promovió dos exhumaciones, mientras una ola de Covid golpeaba a la provincia. La primera que se practicó obtuvo un resultado negativo, pero la segunda arrojó un resultado positivo para el lamento de las partes. En esa exhumación se encontraron los restos de Bolado en el cementerio de 9 de Julio y se constató la comisión de una irregularidad, que hasta ahora no tiene un responsable directo para la justicia.