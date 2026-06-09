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Golpe en la madrugada

A falta de dinero, robaron un botín de más de 100 maples de huevos de una avícola de Pocito

Desconocidos entraron al predio ubicado sobre la ruta nacional 40, en Carpintería. Escalaron una pared e ingresaron a un depósito de la firma comercial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Uno o más delincuentes dieron un golpe insólito en una granja de Carpintería, en Pocito. No se llevaron dinero ni artefactos; los ladrones se alzaron con un botín de más de 100 maples de huevos. Según estimaciones, el perjuicio económico asciende a unos 630.000 pesos.

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El robo fue descubierto este lunes por la mañana en una avícola situada sobre uno de los márgenes de la ruta nacional 40, cerca de la calle Hugo Wast. La denuncia fue radicada por el propietario del establecimiento, identificado como Francisco Varela, en la Subcomisaría Castro, en la localidad de Carpintería, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con la información policial, los autores ingresaron al predio durante la madrugada y se dirigieron a uno de los galpones de la granja. Los investigadores sospechan que accedieron mediante escalamiento, utilizando una columna para superar uno de los sectores perimetrales e ingresar al depósito donde se encontraba almacenada la mercadería.

Al realizar el recuento, constataron el faltante de 106 maples de huevos. Tomando como referencia un valor aproximado de 6.000 pesos por maple, el perjuicio económico ronda los 636.000 pesos. La causa ahora quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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