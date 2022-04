Roban en la casa de un comisario de la Policía de San Juan

Uno de los jefes de la Policía de San Juan fue víctima de delincuentes que ingresaron a su vivienda ubicada en Pocito y se llevaron pertenencias, luego de violar el sistema de seguridad del domicilio. Se trata del comisario de la División de Delitos José Luis Lucero, quien alertó a las autoridades y ahora los responsables son intensamente buscados.

El hecho ocurrió cerca de las 21.30, según precisaron las fuentes a Tiempo de San Juan, cuando el uniformado y su pareja -también integrante de la Fuerza de Seguridad- no se encontraban en el domicilio situado en el barrio Olivares Sur, en inmediaciones de Calle 6 y San Miguel.

Acorde indicaron las fuentes, dos sujetos entraron a la casa de Lucero por el fondo de la misma, revolvieron todo y se llevaron una computadora all in one y prendas de vestir. Los ladrones escaparon, luego, en una moto estilo americana.

Personal policial de la Subcomisaría Ansilta interviene en el hecho y se encuentra detrás del rastro de los delincuentes.