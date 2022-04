Suman drones a la búsqueda de la jauría que asesinó al trabajador de la planta residual

Tres días después del ataque contra un empleado del Parque de Tecnologías Ambientales, continúa la búsqueda de la jauría que participó de la agresión mortal. En el predio de casi 200 hectáreas, ubicado en el departamento Rivadavia, personal de la Secretaría de Ambiente y Policía Ecológica trabajan intensamente para dar con los animales que asesinaron al hombre de 53 años, identificado como Néstor Morales.

Desde el domingo, cuando se produjo la tragedia, hay personal abocado a la búsqueda de los animales. La novedad es que este miércoles sumaron drones para intentar rastrear a los perros por aire. Mientras tanto, hay personal que, con camionetas, se encuentran recorriendo la zona día y noche.

"En casos anteriores no se ha podido delimitar responsabilidad, es complicado, pero en esta oportunidad es prematuro decir. Estos perros no es que de manera fija habitan el basural sino que van y vienen, y se habla de cerca de 50 perros no sólo de 10 ó 15", explicó el martes el fiscal Iván Grassi.

Sobre los tiempos, observó que "una vez que se obtengan todas las pruebas y como fiscalía consideremos que no hay más pruebas relevantes se evaluará si este hecho terrible tiene responsables. Comprendo que la sociedad quiere un responsable pero tengo la limitación del fuero penal, no es lo mismo que una justicia civil o laboral. Y para eso se va a analizar detalladamente el caso y si corresponde se hará una imputación", detalló.