Le dijo que no a su ex de construir en el fondo de su casa, este se ofuscó y amenazó con matarla

Daniel Antonio Vega el último domingo protagonizó un terrible hecho de violencia de género donde la víctima fue su expareja. Este martes, este hombre fue condenado por el delito cometido. Las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y el juez homologó la pena de 2 años de prisión condicional con prohibición de acercamiento de la víctima, prohibición de realizar actos turbatorios y de contacto.

Vega también deberá asistir a talleres de abordaje terapéutico sobre violencia contra la mujer. Abordaje y tratamiento contra adicciones.

El último domingo, la damnificada se encontraba en su casa de Albardón. En un momento empezó a ruidos en la entrada de su casa. Salió a ver qué ocurría y se encontró con su ex pareja (su relación terminó hace un año atrás). Le dijo que hacía y este le respondió que iba a edificar en el fondo. La mujer le dijo que no y que no tenía nada que hacer ahí.

Esta negativa hizo que Vega se ofuscara, agarró un palo de escoba, insultó a la víctima y empezó a amenazarla diciéndole que la iba a matar. Ella se intentó ocultar dentro de la casa, pero este entró atrás de ella, agarró un cuchillo, la amenazó. Luego el palo de escoba lo rompió por la mitad y siguió con las amenazas.